Una semana de lluvias, inundaciones y una población que se mantuvo alerta

El martes 21 se hizo un llamado de alerta porque se empezó a sentir los efectos de la recién formada tormenta Melissa.

Para este mismo día en la noche, luego de una reunión con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el presidente Luis Abinader hacía un llamado a la suspensión de la docencia, a acortar el horario laboral hasta la una meridiana, esto como medidas de prevención ante la cantidad de lluvia que se esperaba que cayera.

Aunque meteorología indicó que el fenómeno se ubicaba entre Jamaica y Cuba, su campo nuboso era tan amplio que sus efectos se sintieron como si estuviera de manera directa en República Dominicana.

Desde el miércoles, que empezaron las lluvias más fuertes, las alertas no pasaron desapercibidas, pues entre miércoles en la tarde, jueves y viernes cayó tanta agua como se había predicho.

Según reportes del Indomet, los mayores valores de lluvia acumulados durante el jueves se registraron en Santo Domingo Este con unos 177.9 mm, el Centro de los Héroes con 175.6 mm, Los Prados con 160.5 mm, Bella Vista 145.5 mm, Cerros de Arroyo Hondo 144.8 mm y el Ensanche Paraíso con unos 136.4 mm.

Además de otras provincias y localidades que dejaron miles de personas desplazadas e inundaciones significativas a su paso.

Sus efectos

Por redes sociales los usuarios empezaron a reportar las distintas inundaciones de las avenidas del Gran Santo Domingo, calles que literalmente se convirtieron en ríos, dejando en claro lo defectuoso del desagüe pluvial y la falta de educación de los ciudadanos con la basura en la calle.

Unas 3,500 personas fueron trasladadas desde sus hogares a regufios debido a la vulnerabilidad del lugar donde vivían y la necesidad de salvaguardar sus vidas antes que todo.

Comunidades incomunicadas, daños en viviendas, un niño desaparecido en el mar Caribe, miles de familias sin agua potable, deslizamientos de tierra, muertos, y una población vulnerable y en alerta fueron parte los resultados de haber llovido alrededor de una semana en casi todo el país a causa de la tormenta número de 13 de la temporada ciclónica Melissa.

Ingenio

Con el propósito de resguardar a su familia y cuidar sus pertenencias, un señor mudo todos sus utensilios del hogar a un autobús, ya que la infraestructura de su casa se encontraba en riesgo de caer.

Actualmente Melissa es huracán categoría cinco, y aunque su ojo está en Jamaica, se esperan días de lluvias para República Dominicana, Haití, y Cuba.