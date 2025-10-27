Huracán Melissa sigue siendo una seria amenaza para República Dominicana, Jamaica y Cuba

Melissa nació como una simple onda tropical observada desde el 16 de octubre, cuando cruzaba el Atlántico. Durante varios días su desarrollo fue lento, pero a partir del 25 de octubre comenzó a intensificarse rápidamente hasta alcanzar, este 27 de octubre, la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos de hasta 260 km/h (160 mph).

Actualmente, el huracán se encuentra al sur/suroeste de Jamaica, desplazándose muy lentamente hacia el oeste, lo que aumenta el peligro, ya que su paso prolongado puede generar fuertes vientos, lluvias intensas y oleaje peligroso durante varias horas.

Trayectoria prevista

Los modelos de pronóstico indican que Melissa tocará tierra en Jamaica el martes, antes de dirigirse hacia el este de Cuba y posteriormente acercarse a las Bahamas. Aunque no se espera un impacto directo sobre República Dominicana, sus bandas exteriores ya provocan efectos importantes en el país.

Impactos esperados por país

Jamaica:

Podría ser el huracán más fuerte que golpee directamente la isla en décadas. Se esperan vientos catastróficos, marejada ciclónica en la costa sur y lluvias torrenciales que podrían alcanzar hasta 760 mm en algunas zonas.

El Gobierno ha ordenado evacuaciones obligatorias en comunidades vulnerables, activó refugios y pidió a la población mantenerse bajo resguardo. Se prevén inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y cortes prolongados de electricidad y comunicaciones.

Cuba:

Se espera que Melissa impacte el martes en la noche como un huracán categoría 4, con vientos superiores a 230 km/h (145 mph). Las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín están bajo alerta por posibles inundaciones y daños severos.

República Dominicana:

Aunque el ojo del huracán no entrará directamente al territorio dominicano, sus bandas externas ya provocan aguaceros intensos, tormentas eléctricas y nublados persistentes, sobre todo en las regiones suroeste y sureste.

En Barahona, por ejemplo, se han registrado más de 460 mm de lluvia en los últimos días.

El COE y la ONAMET mantienen alertas vigentes por inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra, especialmente para el martes y miércoles, cuando las lluvias podrían intensificarse.

¿Por qué Melissa es tan peligrosa?

Su movimiento lento hace que las lluvias y vientos afecten por más tiempo una misma zona, aumentando el riesgo de inundaciones severas y daños por saturación del suelo.

Además, el Caribe presenta actualmente temperaturas del mar muy cálidas, lo que ha favorecido su rápida intensificación.

Tanto en Jamaica como en República Dominicana existen terrenos vulnerables que ya han sufrido deslaves e inundaciones en eventos anteriores.

Recomendaciones para la población

• Asegurar viviendas y limpiar drenajes para evitar obstrucciones.

• No cruzar ríos, cañadas ni calles inundadas.

• Tener a mano suministros básicos: agua, alimentos no perecederos, linternas, baterías y botiquín.

• Seguir los boletines oficiales de los organismos de gestión de riesgos.

• Evitar actividades marítimas y mantenerse alejados de las costas mientras el fenómeno se mantenga activo.