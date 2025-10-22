El director del Centro de Operaciones de Emergencias señaló que se mantendrá el cierre en las nueve provincias que se encuentran en alerta roja, tanto a nivel laboral como de educación.

Las autoridades se reunieron en el Palacio Nacional, con el presidente Luis Abinader, donde se tomó la decisión.

Video COE: Se mantiene suspensión de clases y trabajo en provincias en alerta roja por tormenta Melissa





Juan Manuel Méndez, director del COE, dijo que la prioridad es preservar vidas en el país.

Las provincias en alerta roja son Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azúa, Peravia y Pedernales.

El presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y José Ignacio Paliza, ministro de la PresidenciaGlauco Moquete

El Centro de Operaciones de Emergencias definió a la tormenta tropical Melissa como un fenómeno errático.

"Su movimiento de traslación disminuyó a 4 kilómetros, por lo cual mantiene una incertidumbre en los organismos que manejamos estos temas", dijo Juan Manuel Méndez García, director del COE.

Las autoridades en la reunión de este miércoles 22 de octubre, en seguimiento al paso por el país de la tormenta tropical MelissaGlauco Moquete

Méndez García dijo que las medidas se mantienen hasta mañana, cuando se revisarán las decisiones en otra reunión que será convocada por el presidente Luis Abinader.

"La población debe permanecer en sus casas por un tema de seguridad", dijo Méndez García a los periodistas desde el Palacio Nacional.

El director del COE también señaló que las lluvias que se esperan podrían sobrepasar hasta los 300 milimetros de lluvia.

Además, señaló que los modelos de pronóstico, el europeo y el de Estados Undios, indican que las lluvias estarían incidiendo en el país desde la madrugada del jueves hasta incluso el viernes.

"Es por esto que se mantienen las mismas medidas anunciadas en el día de anoche para que la población, en las provincias que tenemos en alerta roja, no se arriesguen", dijo el director del COE.

Excepciones

El director del COE dijo que los sectores excluidos de las medidas anunciadas son el transporte de alimentos perecederos, combustibles y medicamentos.

En el caso de los supermercados, estarán abiertos hasta las 10:00 de la noche de hoy, informó el director del COE.