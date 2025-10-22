Autoridades identifican albergues y refugios disponibles en todo el Este por tormenta Melissa

Las autoridades de las principales provincias de la región Este identificaron albergues, refugios y reforzaron la vigilancia con medida preventiva, respecto al paso de la tormenta Melissa.

Las representantes del Poder Ejecutivo, coordinaron las acciones, junto a las entidades de socorro, a fin de evitarle riesgos a la población y prevenir situaciones lamentables.

En el caso de El Seibo, la reunión estubo encabezada por la gobernadora provincial Magalis Tabar de Goico y el alcalde municipal Leo Francis Zorrilla, junto al Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta.

El encuentro tuvo lugar en las oficinas de la Defensa Civil, con el propósito de establecer medidas preventivas y operativas, así como evaluar la situación actual frente a los posibles efectos directos o indirectos de la tormenta tropical Melissa.

El director provincial interino de la Defensa Civil, Carlos de la Rosa, ofreció los detalles del encuentro y coordinó las acciones a desarrollar. Informó que la Defensa Civil se mantiene en sesión permanente, monitoreando el comportamiento del fenómeno atmosférico.

Actualmente, El Seibo se encuentra en alerta amarilla, con los ríos en su cauce normal y lluvias pausadas, aunque se prevé un incremento significativo de las precipitaciones en las próximas horas, especialmente en la costa caribeña y el sur del país.

En La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey y Hato Mayor, también se realizaron reuniones similares, con el mismo propósito de proteger la ciudadania.

Durante la reunión, también se identificaron los albergues y refugios disponibles en caso de ser necesarios, al tiempo que se reforzó la vigilancia en las zonas vulnerables.

La Defensa Civil y los organismos de emergencia hicieron un llamado a la población a mantenerse alerta y actuar con prudencia, en especial aquellos que residen cerca de ríos, arroyos y cañadas.

En la reunión participaron además el Coronel Pacífico Santana V., Carlos Castillo del COBA, Limbert Fabián y Cheo Suárez, entre otros representantes de instituciones locales y de socorro.