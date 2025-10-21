Tormenta Melissa provoca inundaciones y entaponamientos en gran parte de Santo Domingo

Las lluvias causadas por la tormenta tropical Melissa han generado inundaciones y entaponamientos en distintos puntos de Santo Domingo durante la tarde de este martes.

En el sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, se reportaron inundaciones mientras que, en las avenidas Independencia, Sarasota y Luperón, se registraron charcos que han dificultado el tránsito vehicular.

En la avenida 27 de febrero se han producido fuertes tapones, producto del cúmulo de agua. Mientras, en la avenida 30 de Mayo, un semáforo colapsó debido a las ráfagas de viento y la intensidad de la lluvia.

Los incidentes han quedado evidenciados a través de videos enviados a este medio.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los próximos boletines oficiales del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las lluvias.

Larga hilera de autos en el paso a desnivel de la 27 de Febrero esquina Máximo Gómez, en la capital dominicana, como una de las consecuencias de las lluvias que deja en el país la tormenta MelissaJorge Luis Martinez/LD

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos comunicó que Melissa se formó este martes en el mar Caribe y avisó fuertes lluvias en Haití, RD y Jamaica.