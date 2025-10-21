Salud Pública llama a prevenir enfermedades ante la amenaza de la tormenta Melissa

Ante la amenaza de la tormenta tropical Melissa, el Ministerio de Salud Pública exhortó a la población reforzar las medidas de prevención para proteger la salud y evitar brotes de enfermedades respiratorias, diarreicas y transmitidas por vectores, que suelen aumentar durante los periodos de lluvias e inundaciones.

La institución explicó que, debido a los aguaceros previstos, que podrían generar acumulación de agua y desbordamientos de ríos y cañadas, se incrementa el riesgo de afecciones como influenza, dengue, leptospirosis y enfermedades diarreicas agudas.

"En ese orden, es fundamental que cada familia adopte medidas sencillas, pero muy efectivas, para prevenir enfermedades. Mantener el agua limpia, los alimentos protegidos y la higiene personal puede hacer la diferencia en estos momentos”, destacó el Ministerio de Salud a través de un comunicado.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Potabilizar el agua para consumo, aplicando cinco gotas de cloro por galón o, en su defecto, hervirla. Lavar bien frutas, vegetales y utensilios de cocina, y evitar el contacto con aguas estancadas o bañarse bajo la lluvia.

Además, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, antes de ingerir alimentos manipular alimentos o después de ir al baño.

Cubrirse al toser o estornudar, guardar los alimentos en lugares seguros y evitar consumir productos vencidos o en mal estado. En caso de diarrea, fiebre o malestar general, en la medida de lo posible, tomar suero oral y acudir al centro de salud más cercano.

El Ministerio recordó que las inundaciones y la acumulación de basura pueden aumentar la propagación de enfermedades por contacto con excrementos de animales o agua contaminada, por lo que insistió en mantener la limpieza en los hogares y los entornos.

Además, informó que las Direcciones Provinciales y de Áreas de Salud (DPS/DAS) coordinan acciones con otras instituciones para garantizar condiciones higiénicas adecuadas en refugios y comunidades en riesgo.

La entidad reiteró su llamado a la población para que se mantenerse atenta a los boletines oficiales del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).