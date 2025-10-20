Continúan las alertas y vigilancia ante posible formación ciclónica en el Caribe

El fin de semana estuvo marcado por lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del territorio dominicano, producto de la incidencia de una vaguada combinada con un sistema frontal que generó inestabilidad atmosférica desde el viernes.

El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantienen el monitoreo de las condiciones del tiempo, así como las alertas preventivas ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales. Actualmente, 25 provincias permanecen bajo alerta, de las cuales 6 están en nivel amarillo —La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, San José de Ocoa, Hato Mayor y El Seibo— y 19 en verde, incluyendo Santiago, Puerto Plata, Duarte, María Trinidad Sánchez, Santo Domingo y La Altagracia.

Durante el fin de semana, las precipitaciones se concentraron principalmente en las regiones noreste, norte y zona fronteriza, con episodios más intensos en María Trinidad Sánchez, Duarte, La Vega, Espaillat, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón y Monte Cristi. Las autoridades exhortaron a la población a evitar cruzar ríos o cañadas y a mantenerse en contacto con los organismos de socorro.

Condiciones actuales y pronóstico

Para este lunes y martes, el Indomet prevé que continúen los aguaceros dispersos con tronadas aisladas, especialmente en la tarde, debido a los remanentes del sistema frontal y a la humedad dejada por la vaguada. Las temperaturas oscilarán entre 21 °C y 23 °C en la madrugada, y entre 33 °C y 35 °C en horas del día, típicas de la época.

Se espera una leve mejoría en las condiciones del tiempo hacia mediados de semana, aunque la aproximación de una nueva vaguada y un sistema frontal sobre la costa norte podría provocar lluvias adicionales durante el fin de semana próximo.

Vigilancia en el Caribe

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos informó que una onda tropical activa, identificada como Invest 98L, se desplaza rápidamente hacia el oeste a 20 a 25 millas por hora (32 a 40 km/h) y podría convertirse en una depresión tropical en los próximos días, al ingresar al mar Caribe.

El sistema, actualmente al sureste de las Islas de Barlovento, mantiene un área extensa de aguaceros y tormentas eléctricas que afectarán este lunes a las Antillas Menores. Tanto el CNH como el Indomet mantienen estrecha vigilancia sobre su evolución, aunque por el momento no representa una amenaza directa para República Dominicana.

Los operadores de pequeñas embarcaciones en la costa atlántica deben permanecer en puerto, debido al oleaje anormal de entre 6 y 8 pies, con posibles corrientes de resaca.

Temporada ciclónica: aún no ha terminado

Hasta la fecha, se han formado 12 tormentas con nombre y 4 huracanes en el Atlántico. Los expertos pronosticaron 18 tormentas nombradas y 9 huracanes para la temporada 2025, que finaliza el 30 de noviembre.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los boletines oficiales del Indomet, el COE y el Centro Nacional de Huracanes, ya que las condiciones atmosféricas siguen activas en la región del Caribe.