Indomet emite alerta por lluvias y tormentas eléctricas en varias provincias

La Oficina Nacional de Meteorología (Indomet) informó que en las últimas horas se ha registrado un incremento significativo de la nubosidad, acompañado de aguaceros dispersos, moderados a fuertes en ocasiones, así como tormentas eléctricas y ráfagas de viento que afectan a diversas zonas del territorio nacional.

Entre las provincias impactadas por estas condiciones se encuentran Hato Mayor, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Valverde, Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña, San José de Ocoa, Azua, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, Espaillat, Duarte, Samaná, María Trinidad Sánchez y Sánchez Ramírez.

Todas las comunidades mencionadas se mantienen bajo alerta y aviso meteorológico.

El organismo precisó que las precipitaciones continuarán durante la noche, aunque se espera que disminuyan de manera gradual hacia la madrugada.

Indomet explicó que estas condiciones son provocadas por la incidencia de un sistema frontal, la aproximación de una onda tropical y los efectos locales asociados a la geografía nacional.

La entidad advirtió que en la costa Atlántica los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas deben permanecer en puerto, debido a olas anormales y posibles ráfagas de viento .

También, recomendó a los bañistas y usuarios de las playas a consultar con las autoridades locales antes de realizar actividades acuáticas, debido al riesgo de rompientes y corrientes de resaca.