Tormenta Jerry provocó calor extremo, lluvias dispersas y oleaje peligroso

La tormenta tropical Jerry, que transitó al noreste del Caribe durante el fin de semana, generó condiciones de calor sofocante, alta humedad y lluvias aisladas en varias provincias del país, de acuerdo con los reportes del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Aunque el sistema no impactó de manera directa el territorio nacional, su influencia indirecta modificó el patrón de vientos y arrastró aire caliente y húmedo desde el sur, elevando la sensación térmica a valores entre 39 °C y 45 °C en regiones del noroeste, sur, norte y zona fronteriza.

El meteorólogo Jean Suriel explicó que “Jerry impulsó aire cálido hacia el país y generó un flujo constante de humedad, lo que, junto al calentamiento diurno, favoreció aguaceros con descargas eléctricas en distintos puntos del territorio nacional”.

Lluvias y tronadas aisladas

El Indomet reportó que, desde el sábado, la combinación de humedad y altas temperaturas provocó chubascos y tronadas aisladas en provincias del litoral caribeño, como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor y El Seibo, extendiéndose en horas de la tarde hacia La Vega, Monseñor Nouel, Santiago y la Cordillera Central.

El domingo, la presencia de una débil vaguada y el flujo húmedo del sureste mantuvieron la inestabilidad atmosférica, dejando aguaceros moderados en puntos del Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua y Barahona. Las temperaturas máximas se mantuvieron elevadas, entre 33 °C y 35 °C, mientras que las mínimas oscilaron entre 21 °C y 23 °C.

Las autoridades recomendaron mantenerse hidratados, evitar la exposición solar en las horas de mayor radiación (11:00 a. m. a 4:00 p. m.) y vestir ropa ligera para contrarrestar los efectos del calor.

Oleaje peligroso y restricciones marítimas

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que el oleaje generado por Jerry afectó el litoral Atlántico con corrientes marinas peligrosas y resaca en las costas del Caribe oriental. Las autoridades marítimas locales recomendaron que embarcaciones pequeñas y medianas operaran con precaución y evitaran aventurarse mar adentro debido al aumento de los vientos y las olas.

Según el último boletín del NHC, Jerry mantenía vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el noroeste a 28 kilómetros por hora antes de debilitarse sobre aguas abiertas del Atlántico.

La tormenta fue el décimo primer fenómeno nombrado de la temporada, que según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) se mantiene “superior a lo normal”, con la previsión de entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las cuales hasta nueve podrían alcanzar categoría de huracán.