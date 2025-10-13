Temporada Ciclónica 2025
Tormenta Jerry provocó calor extremo, lluvias dispersas y oleaje peligroso
- Durante el fin de semana, generó condiciones de calor sofocante, alta humedad y lluvias aisladas en varias provincias del país, de acuerdo con los reportes del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).
La tormenta tropical Jerry, que transitó al noreste del Caribe durante el fin de semana, generó condiciones de calor sofocante, alta humedad y lluvias aisladas en varias provincias del país, de acuerdo con los reportes del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.
Aunque el sistema no impactó de manera directa el territorio nacional, su influencia indirecta modificó el patrón de vientos y arrastró aire caliente y húmedo desde el sur, elevando la sensación térmica a valores entre 39 °C y 45 °C en regiones del noroeste, sur, norte y zona fronteriza.
El meteorólogo Jean Suriel explicó que “Jerry impulsó aire cálido hacia el país y generó un flujo constante de humedad, lo que, junto al calentamiento diurno, favoreció aguaceros con descargas eléctricas en distintos puntos del territorio nacional”.
Lluvias y tronadas aisladas
El Indomet reportó que, desde el sábado, la combinación de humedad y altas temperaturas provocó chubascos y tronadas aisladas en provincias del litoral caribeño, como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor y El Seibo, extendiéndose en horas de la tarde hacia La Vega, Monseñor Nouel, Santiago y la Cordillera Central.
El domingo, la presencia de una débil vaguada y el flujo húmedo del sureste mantuvieron la inestabilidad atmosférica, dejando aguaceros moderados en puntos del Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua y Barahona. Las temperaturas máximas se mantuvieron elevadas, entre 33 °C y 35 °C, mientras que las mínimas oscilaron entre 21 °C y 23 °C.
Las autoridades recomendaron mantenerse hidratados, evitar la exposición solar en las horas de mayor radiación (11:00 a. m. a 4:00 p. m.) y vestir ropa ligera para contrarrestar los efectos del calor.
Oleaje peligroso y restricciones marítimas
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que el oleaje generado por Jerry afectó el litoral Atlántico con corrientes marinas peligrosas y resaca en las costas del Caribe oriental. Las autoridades marítimas locales recomendaron que embarcaciones pequeñas y medianas operaran con precaución y evitaran aventurarse mar adentro debido al aumento de los vientos y las olas.
Según el último boletín del NHC, Jerry mantenía vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el noroeste a 28 kilómetros por hora antes de debilitarse sobre aguas abiertas del Atlántico.
La tormenta fue el décimo primer fenómeno nombrado de la temporada, que según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) se mantiene “superior a lo normal”, con la previsión de entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las cuales hasta nueve podrían alcanzar categoría de huracán.