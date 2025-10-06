Vigilancia máxima: octubre trae el tramo más activo de la temporada ciclónica

Octubre es, por méritos propios, uno de los meses más temidos de la temporada ciclónica del Atlántico. Aunque el período oficial se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre, climatológicamente el pico de actividad se concentra entre agosto, septiembre y octubre, siendo este último especialmente crítico por su combinación de condiciones atmosféricas, marinas y de transición estacional.

¿Por qué octubre tiene reputación de “mes peligroso”?

Durante octubre, las aguas del mar Caribe aún conservan el calor acumulado del verano —un combustible esencial para los ciclones—, mientras la atmósfera mantiene una menor cizalladura del viento, es decir, menos resistencia para el desarrollo vertical de las nubes. Esta mezcla favorece que las ondas tropicales se organicen rápidamente y que las tormentas existentes se intensifiquen en cuestión de horas.

De acuerdo con los patrones climatológicos, la mayoría de los sistemas que se desarrollan en esta etapa surgen en el Caribe occidental o el Golfo de México y se desplazan hacia el norte o noreste, con trayectorias que en ocasiones rozan las Antillas Mayores, incluyendo a República Dominicana. En años recientes, el país ha experimentado los efectos indirectos de ciclones formados en esta zona, con lluvias persistentes, crecidas de ríos e inundaciones repentinas.

Condiciones actuales y pronósticos para octubre

Hasta inicios de octubre, la temporada ciclónica 2025 ha registrado nueve tormentas con nombre, de las cuales cuatro alcanzaron categoría de huracán, y tres de ellos fueron intensos. Los expertos advierten que aún podría formarse un par de sistemas más antes del cierre oficial de la temporada el 30 de noviembre.

Para República Dominicana, el panorama se mantiene en “vigilancia moderada”. Si bien no se proyecta un impacto directo en los próximos días, los modelos meteorológicos muestran condiciones favorables para la generación de lluvias por ondas tropicales y vaguadas. Las temperaturas diurnas se mantienen alrededor de los 31 °C y la humedad sobre el 80 %, lo que incrementa la sensación térmica y la posibilidad de chubascos locales.

El Centro Nacional de Pronósticos recomienda especial atención a las zonas montañosas, valles y comunidades cercanas a ríos y cañadas, donde el terreno saturado puede generar deslizamientos o desbordamientos.

Lecciones del pasado

La historia meteorológica del Caribe recuerda a octubre como un mes de eventos devastadores. Huracanes como Flora (1963), Georges (1998) y Matthew (2016) afectaron directa o indirectamente al país, dejando lluvias torrenciales y cuantiosos daños materiales.

Los organismos de protección civil reiteran que la preparación sigue siendo la herramienta más efectiva frente a la amenaza ciclónica. Mantenerse informado a través de fuentes oficiales, revisar el estado de techos y desagües, tener linternas, agua y alimentos no perecederos, y evitar cruzar ríos crecidos son medidas básicas que pueden salvar vidas.

Octubre no siempre trae desastres, pero sí exige atención. En esta etapa final de la temporada ciclónica, cada día de calma es una oportunidad para prevenir. Las autoridades meteorológicas dominicanas insisten: el comportamiento del clima puede cambiar rápidamente, y la vigilancia continua es la mejor forma de estar preparados.