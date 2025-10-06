Alerta: para hoy también se esperan lluvias

El meteorólogo Jean Suriel publicó en su cuenta X, que tres ondas tropicales avanzan en el Atlántico con trayectoria hacia la región del Caribe, destacando que la número 43 podría evolucionar a depresión tropical en los próximos días.

Hizo un llamado de alerta ya que en las próximas 24 a 48 horas se incrementarán los aguaceros con ráfagas de viento sobre gran parte del territorio dominicano, debido a la combinación de una vaguada y las ondas tropicales número 41 y 42, lo que aumentará el potencial de inundaciones, principalmente en el Cibao, la Cordillera Central y las regiones norte, noreste, sur y sureste.

El sistema 43 se desplazaría hacia el Atlántico central, donde los pronósticos indican condiciones favorables para su desarrollo y eventual designación como tormenta a finales de esta semana

Tres ondas tropicales avanzan por el Atlántico con rumbo hacia la región del Caribe; la número 43 se ha intensificado en las últimas 48 horas como disturbio y podría evolucionar en los próximos días a una depresión tropical y, posteriormente, convertirse en la tormenta Jerry.

Llamado de precaución

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en coordinación con el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), informó que el oleaje en la costa atlántica se encuentra deteriorándose progresivamente debido a fuertes vientos, condición que podría prolongarse entre 24 y 48 horas.

El organismo recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones mantenerse en puerto, ya que se esperan oleajes peligrosos, vientos fuertes y posibles penetraciones costeras en algunos sectores, incluyendo la costa del Mar Caribe, desde Cabo Engaño hasta la Isla Saona, donde hay un oleaje fuera de los normal.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada a través de los boletines oficiales ante la evolución de estos fenómenos atmosféricos, así como seguir las instrucciones de los organismos de protección civil con las medidas que estos impongan para resguardar las vidas, en especial los que están cercanos a las costas.