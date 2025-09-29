¡Por fin! Termina la temporada del polvo del Sahara

La temporada de polvo del Sahara en República Dominicana, que comenzó a principios de mayo, llegó a su fin, tras el paso de 17 grandes nubes de partículas africanas, informó el meteorólogo Jean Suriel en su cuenta de X (Twitter).

El polvo sahariano se origina en el desierto del Sahara, un territorio de más de 9,4 millones de km², y viaja entre 5.000 y 6.000 kilómetros hasta el Caribe, impulsado por los vientos alisios. Su incidencia es mayor entre junio y agosto, meses en los que las temperaturas en el Trópico de Cáncer son extremas, favoreciendo la formación de tormentas de arena en África y el arrastre de partículas hacia la región. Durante estos meses, los dominicanos experimentaron con mayor intensidad la sensación de calor y problemas de salud respiratoria, ocular y cutánea.

El polvo sahariano aumenta la sensación térmica al permanecer en las capas bajas y medias de la atmósfera, atrapando calor en la superficie. Además, las partículas transportan bacterias, hongos y minerales que pueden intensificar alergias respiratorias, cutáneas y molestias oculares.

A pesar de los efectos negativos, el fenómeno tiene impactos positivos: fertiliza los suelos de bosques en el Caribe y Sudamérica y contribuye a inhibir la formación de ciclones en el Atlántico, reduciendo riesgos de tormentas más intensas durante la temporada ciclónica.

¿Y ahora qué?

Con el fin de la temporada, el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) prevé cielos mayormente soleados y una disminución progresiva de las lluvias en gran parte del país. Sin embargo, se podrían registrar chubascos aislados y tronadas en provincias como La Vega, Santiago, Elías Piña, Peravia y San José de Ocoa, especialmente durante la tarde y primeras horas de la noche, debido al calentamiento diurno, la topografía local y el arrastre del viento del sureste.

Aunque la temporada ha concluido oficialmente, podrían registrarse fragmentos aislados de polvo sahariano en los próximos días, aunque de manera mucho menos significativa. Para la jornada de mañana se esperan temperaturas mínimas entre 21 °C y 23 °C y máximas de 29 °C a 31 °C.

El fin de esta temporada representa un alivio para la población que durante los últimos meses enfrentó dificultades respiratorias y molestias cutáneas y oculares. Además, indica un cambio en las condiciones climáticas: con menos partículas en el aire, los cielos serán más despejados, la radiación solar más directa y la sensación de calor podría disminuir ligeramente, marcando el inicio de un período con mejor calidad del aire y mayor estabilidad atmosférica.