Secuelas de las lluvias el pasado fin de semana

El viernes amaneció oscuro. Las lluvias, aunque leves, eran constantes, lo que obligó un cambio de rutina en la mayoría de los capitalinos.

Desde muy temprano varios padres optaron por no enviar a sus hijos a los centros educativos ya que al ver el cielo nublado y que el agua persistía, comprendieron que la mañana estaría lluviosa.

Pocas horas después de las 7:00 de la mañana el Ministerio de Educación anunció el cierre de los centros de estudios como medida de prevención ante la cantidad de agua que se esperaba caería en el transcurso del día.

Previamente

Desde el jueves el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) había emitido las diferentes alertas propias de esta temporada para distintas provincias, esto ante el paso de una onda tropical y una vaguada.

Los efectos fueron más visibles a partir de la madrugada del viernes, cuando iniciaron las lluvias. Para la mañana del viernes algunas de las provincias que habían sido declaradas en alerta amarrilla pasaron a alerta roja, entre esas Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Los efectos fuero inmediatos, no solo por los centros cerrados, si no que las inundaciones de las principales avenidas de la capital empezaron a ser reportadas por los ciudadanos que transcurrían por allí.

La avenida Doctor Defilló, la Jhon F. Kennedy con Monumental, la Núñez de Cáceres, entre otras fueron de las primeras en ser reportadas y posteriormente algunas fueron cerradas por la cantidad de agua, lo que dio como resultado un gran entaponamiento vehicular.

En el caso del municipio de Santo Domingo Este, varios sectores se mantuvieron inundados dejando atrapados, en algunos casos, a los residentes en sus hogares.

Cese de labores temprano

Dada las fuertes lluvias que ha tenido el país en los últimos años, una de las medidas de prevención implementada ha sido enviar a los servidores públicos temprano a sus hogares, para ayudar a resguardarles la vida.

En otro orden

Para este lunes la tormenta tropical Imelda ha causado estragos en Santiago de Cuba, donde el paso de la tormenta dejó un muerto y más de 18.000 evacuados, localidades incomunicadas y la suspensión de clases este lunes en Santiago de Cuba y Guantánamo, reportó Cuba Net.

El reporte indica que un hombre de 60 años perdió la vida en la madrugada de este domingo cuando parte de su vivienda colapsó a causa de un deslizamiento de tierra generado por las intensas lluvias asociadas a la tormenta tropical Imelda, que azota la región oriental del país.

La víctima fue identificada como Luis Mario Pérez Coiterio, residente en el reparto Veguita de Galo. Según informó el especialista de Salvamento y Rescate Aris Arias Batalla, el derrumbe ocurrió mientras el hombre dormía.