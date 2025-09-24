Se forma tormenta tropical Humberto

tormenta humberto
La tormenta tropical Humberto se formó en el océano Atlántico el miércoles por la tarde, informaron meteorólogos.
Humberto se encontraba a 885 kilómetros (550 millas) al este-noreste de las islas de Barlovento norteñas, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph), según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Se prevé un fortalecimiento constante en los próximos días.
La tormenta tropical se desplaza hacia el oeste-noroeste a 24 km/h (15 mph).