Se forma tormenta tropical Humberto

La tormenta tropical Humberto se formó en el océano Atlántico el miércoles por la tarde, informaron meteorólogos.

Humberto se encontraba a 885 kilómetros (550 millas) al este-noreste de las islas de Barlovento norteñas, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph), según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Se prevé un fortalecimiento constante en los próximos días.

La tormenta tropical se desplaza hacia el oeste-noroeste a 24 km/h (15 mph).