Temporada Ciclónica

tormenta humberto

Se forma tormenta tropical Humberto

Humberto se formó en el océano Atlántico el miércoles por la tarde, informaron meteorólogos.

Tormenta tropical Humberto.

Tormenta tropical Humberto.NHC

Agencia APMiami, Estados Unidos

La tormenta tropical Humberto se formó en el océano Atlántico el miércoles por la tarde, informaron meteorólogos.

Humberto se encontraba a 885 kilómetros (550 millas) al este-noreste de las islas de Barlovento norteñas, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph), según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Se prevé un fortalecimiento constante en los próximos días.

La tormenta tropical se desplaza hacia el oeste-noroeste a 24 km/h (15 mph).

