Gabrielle podría convertirse en el segundo huracán de la temporada

La temporada de huracanes en el Atlántico, que inició hace cuatro meses, y cada año alcanza su pico entre agosto y septiembre, continúa muy activa.

Una nueva tormenta tropical denominada Karen se formó el domingo en la cuenca del Caribe, mientras que la tormenta tropical Gabrielle se transformó huracán.

Fenómenos como este son comunes en septiembre, considerado el mes con mayor actividad ciclónica, por lo que las autoridades meteorológicas mantienen estricta vigilancia.

De acuerdo a expertos meteorológicos, si el pronóstico es correcto, Gabrielle será el segundo huracán de la temporada. Sin embargo, es muy inusual que un segundo huracán aparezca tan tarde. De hecho, no ha sucedido desde 1994.

Evolución de Gabrielle

De acuerdo al Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el huracán Gabrielle se localiza a unos 290 kilómetros al sureste de las islas Bermudas. Se mueve hacia el norte a unos 17 km/h. Sus vientos máximos sostenidos se mantienen en unos 195 km/h con ráfagas más fuertes en su entorno.

Una onda tropical se ubica a mitad de camino entre las Antillas Menores y las islas de Cabo Verde, posee una probabilidad de desarrollo ciclónico de 70 % para los próximos siete días y es probable que se forme una depresión tropical entre mediados y finales de esta semana.

También se vigila una onda tropical localizada a unos 640 km al este de las Antillas Menores. Esta tiene un 10 % de probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos 2 días, mientras que a siete días, 40 %.

Temporada ciclónica "superior a lo normal"

Hasta ahora se han registrado siete ciclones este año en el Atlántico- el huracán Erin, y las tormentas Andrea, Barry, Dexter, Fernand y Chantal, que ha sido la única en tocar tierra en Estados Unidos, donde causó dos muertos en el mes de julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) previó una temporada ciclónica “superior a lo normal”, al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

Aunque Gabrielle no representa una amenaza directa para tierra, la tormenta podría tener compañía en los próximos días que podría acercarse más.

En ese sentido, el Centro Nacional de Huracanes está monitoreando dos áreas de mal tiempo en el Atlántico central por su potencial de convertirse en la próxima tormenta con nombre.

Los siguientes nombres en la lista de la temporada atlántica 2025 son Humberto e Imelda.