Se forma la tormenta tropical Narda frente a costas del Pacífico

El Servicio Meteorológico Nacional destacó que las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

La tormenta tropical Narda en las costas del Pacífico

Agencia EFECiudad de México

La tormenta tropical Narda se formó en las últimas horas en el océano Pacífico, frente a las costas de Guerrero y Michoacán, en el sur de México, informó este domingo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su más reciente reporte, a las 15:00 hora local (21:00 GMT), el SMN indicó que el centro de Narda se localizó a 390 kilómetros (km) al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero y a 440 km al sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El meteoro, apuntó el organismo, presentó vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 75 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 17 km/h.

El SMN precisó que las bandas nubosas del ciclón ocasionan lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en el este y costa de Oaxaca y en el sur de Guerrero, y muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Michoacán, así como viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Oaxaca y Guerrero.

El SMN destacó que las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, y que los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Ante la situación, las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones por el viento y el oleaje elevado y atender las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil.

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano, de los cuales entre cuatro y seis podrían ser de categoría 3, 4 e incluso 5.

Hasta ahora se han formado 11 tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Lorena y Kiko.

El último huracán registrado en el país fue Erick, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles.

