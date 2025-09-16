COE coloca en alerta verde a La Altagracia por aguaceros

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó en alerta verde a la provincia La Altagracia, debido a las condiciones meteorológicas adversas que se registran en distintas zonas del país.

De acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), desde tempranas horas se han reportado aguaceros y tronadas en comunidades del noreste y sureste.

Estas precipitaciones se intensificaron a partir del mediodía, favorecidas por la humedad y los efectos propios del ciclo diurno, lo que incrementa la posibilidad de nublados, ráfagas de viento y tormentas eléctricas hasta entrada la noche.

El COE exhortó a la población de la provincia bajo alerta a mantenerse atenta a los boletines y evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas que presentan altos volúmenes de agua, a fin de prevenir incidentes.