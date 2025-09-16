Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Temporada Ciclónica

lluvia

COE coloca en alerta verde a La Altagracia por aguaceros

El COE exhortó a la población de la provincia bajo alerta a mantenerse atenta a los boletines y evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas.

Provincia La Altagracia es la única en alerta verde.

Provincia La Altagracia es la única en alerta verde.Fuente externa

Avatar del Yeilín Peña
Yeilín PeñaSanto Domingo, RD.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó en alerta verde a la provincia La Altagracia, debido a las condiciones meteorológicas adversas que se registran en distintas zonas del país.

De acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), desde tempranas horas se han reportado aguaceros y tronadas en comunidades del noreste y sureste.

Estas precipitaciones se intensificaron a partir del mediodía, favorecidas por la humedad y los efectos propios del ciclo diurno, lo que incrementa la posibilidad de nublados, ráfagas de viento y tormentas eléctricas hasta entrada la noche.

El COE exhortó a la población de la provincia bajo alerta a mantenerse atenta a los boletines y evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas que presentan altos volúmenes de agua, a fin de prevenir incidentes.

Tags relacionados