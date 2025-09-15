“Tranquilidad”, en el Atlántico y el Caribe en temporada de huracanes

A pesar de que septiembre suele ser el punto más activo de la temporada de huracanes, el Atlántico y el Caribe se mantienen inusualmente tranquilos por factores como el polvo del Sahara, el aire seco y los vientos en altura.

Una temporada más calmada de los previsto

De acuerdo con información del portal Univisión Noticias, el Atlántico y el Mar Caribe atraviesan un momento sorprendentemente tranquilo en plena temporada de huracanes. Aunque el 10 de septiembre suele marcar el pico de actividad, hasta ahora solo se ha formado un huracán —Erin—, lo que contrasta con los pronósticos que apuntaban hasta diez sistemas en este periodo.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó el 8 de septiembre que no se espera formación de ciclones tropicales en al menos una semana.

Factores que frenan los ciclones

De acuerdo a Fabián Vásquez, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional de México (SNM), la principal razón es la alta concentración de polvo del Sahara que mantiene la atmosfera seca.

“Más allá de la temperatura del mar, para que se forme un ciclón tropical necesitas que la superficie está caliente, que la atmosfera sea húmeda y que los vientos en altura no sean tan intensos”, explicó.

En coincidencia, el meteorólogo José Martín Cortez señaló que, aunque el mar está entre 27 y 30 grados Celsius los vientos fuertes en la atmosfera han desorganizado los sistemas en formación.

“La intensidad del viento no permite que las nubes en los ciclones sigan desarrollándose y justo hace que pierda organización esa rotación que debe de tener el ciclón en contra de las manecillas del reloj”.

Cortez agregó que también hay aire seca en varios zonas del Atlántico y un patrón atmosférico en África (lugar donde nacen muchas ondas tropicales) que impide el ascenso normal del aire, limitando la formación de nubosidad.