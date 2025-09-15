Meteorólogos advierten posible desarrollo tropical en el Golfo de México

Para las próximas semanas, el Golfo de México se perfila como la principal zona de riesgo para el desarrollo tropical, según expertos de AccuWeather.

Las aguas excepcionalmente cálidas y las corrientes de dirección convierten al área en un punto crítico para la formación de tormentas.

Aunque también podrían surgir sistemas en la cuenca atlántica, los meteorólogos enfatizan que las formaciones en el Golfo representarían un mayor peligro.

Esto se debe a que la cercanía a tierra reduciría drásticamente el tiempo de preparación para comunidades costeras de Estados Unidos.

El Caribe occidental bajo vigilancia

“El Caribe occidental y el Golfo serán monitoreados de cerca a partir del 18 de septiembre aproximadamente y continuarán al menos hasta fines de septiembre”, explicó Alex DaSilva, experto principal en huracanes de AccuWeather.

El especialista advirtió que las tormentas que se desarrollan en esta zona podrían desplazarse rápidamente hacia territorio estadounidense.

En promedio, una tormenta tropical que se origina en el noroeste del Caribe (países de las Antillas Mayores) puede tardar entre tres y cinco días en alcanzar la costa.

Sin embargo, aquellas que nacen en el Golfo podrían impactar en apenas dos días, lo que complica las labores de prevención.

Riesgo de intensificación rápida

DaSilva señaló que “cualquier tormenta que se adentra en el Golfo tiene el potencial de intensificarse rápidamente debido al contenido térmico oceánico, un nivel récord”.

El contenido térmico oceánico hace referencia no solo a la temperatura superficial, sino también al calor acumulado en aguas profundas.

Actualmente, las temperaturas en partes del Caribe occidental y del Golfo rondan los 32 °C, muy por encima del umbral de 27 °C necesario para el desarrollo tropical.

Se espera que estas condiciones se mantengan durante todo septiembre, favoreciendo escenarios de rápida intensificación, señaló ‘AccuWeather’.

Los expertos también monitorean ondas tropicales que emergen desde África hacia el Atlántico.

“Debería haber menos cizalladura del viento, aire seco y polvo sahariano disruptivos en la principal región de desarrollo del Atlántico la próxima semana”, comentó DaSilva.

Esto implica que las condiciones atmosféricas, que en semanas recientes limitaron el desarrollo de ciclones, ahora son más favorables.

El pronóstico establece un riesgo moderado de formación tropical a partir del lunes, con al menos dos ondas en seguimiento.