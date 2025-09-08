Atentos a una semana de lluvias, calor y posible formación ciclónica

El Atlántico vuelve a mostrar alta actividad: meteorólogos vigilan una onda tropical y una posible tormenta que podría convertirse en huracán y acercarse al noreste del Caribe a mediados de la próxima semana. En República Dominicana, las lluvias y el calor extremo marcarán el inicio de la semana.

La primera semana de septiembre avanza con condiciones de tiempo inestables para la región del Caribe y República Dominicana. Meteorólogos locales e internacionales coinciden en que el ambiente estará dominado por lluvias dispersas, calor sofocante y la vigilancia estrecha de sistemas tropicales que podrían intensificarse en los próximos días.

Lluvias y vaguada

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informó que para este lunes 8 de septiembre se esperan chubascos locales en horas de la mañana en provincias del este como La Altagracia, La Romana, Hato Mayor y San Pedro de Macorís.

En la tarde, la actividad de lluvias se intensificará debido a los efectos del calentamiento diurno, la orografía y la incidencia de una vaguada. Se prevén aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como Azua, San José de Ocoa, La Vega, Santiago Rodríguez, Dajabón y San Juan.

Cinco provincias —Santiago, La Vega, San Juan, Monseñor Nouel y San José de Ocoa— se mantienen bajo alerta meteorológica por riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

El Distrito Nacional y Santo Domingo registrarán también aguaceros locales acompañados de tronadas y ráfagas aisladas. Las temperaturas seguirán calurosas, con máximas entre 33 °C y 35 °C, y mínimas entre 22 °C y 24 °C. Meteorólogos exhortan a la población a mantenerse hidratada, usar ropas ligeras y evitar la exposición solar directa entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Vigilancia en el Atlántico: Gabrielle podría formarse

Mientras tanto, en el Atlántico tropical central se mantiene la vigilancia sobre un sistema en desarrollo que, de organizarse, recibiría el nombre de Gabrielle. Según AccuWeather, la perturbación enfrenta limitaciones por aire seco y cizalladura de viento, pero las aguas cálidas de la región podrían favorecer su intensificación.

El sistema, actualmente catalogado como Invest 91-L por el Centro Nacional de Huracanes (NHC), muestra una organización limitada, con probabilidad de desarrollo de apenas un 20 % en los próximos siete días. Sin embargo, expertos como Alex DaSilva advierten que, incluso en estas condiciones, el sistema podría reorganizarse rápidamente y transformarse en una tormenta tropical capaz de afectar al noreste del Caribe a mediados de la próxima semana.

De confirmarse su fortalecimiento, Gabrielle podría traer lluvias torrenciales, oleaje peligroso y vientos intensos a islas de Barlovento y Sotavento, así como a Puerto Rico. Se estima que los acumulados de lluvia podrían alcanzar entre 4 y 8 pulgadas, con máximos de hasta 12 pulgadas en áreas montañosas, lo que aumentaría el riesgo de inundaciones repentinas.

Trayectoria dependerá del anticiclón de Bermudas

La posible trayectoria de Gabrielle estará influenciada por el anticiclón de Bermudas, un sistema de alta presión clave en la dinámica del Atlántico. Si este se mantiene sólido, empujaría al fenómeno hacia el oeste, acercándolo más al Caribe y potencialmente a la costa este de Estados Unidos.

En cambio, si se debilita, la tormenta podría desviarse hacia el norte, reduciendo su impacto directo sobre las islas del noreste caribeño. Otra posibilidad es que quede estacionaria en el Atlántico occidental, ganando fuerza antes de continuar su desplazamiento.