Tormenta tropical Lorena podría convertirse en huracán

La tormenta tropical Lorena se formó el martes en el océano Pacífico oriental frente a las costas de México, y los meteorólogos dicen que podría alcanzar la fuerza de un huracán más adelante.

Los vientos máximos sostenidos de la tormenta eran de cerca de 75 kilómetros por hora (45 millas por hora). El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami, esperaba que la tormenta siguiera fortaleciéndose y convertirse en huracán para el miércoles.

La mañana del martes, el vórtice de la tormenta estaba a unos 385 kilómetros (240 millas) al oeste de Manzanillo, México, y se movía hacia el noroeste a una velocidad de 22 km/h (14 mph).

En otra parte del Pacífico oriental, se formó el huracán Kiko, que avanza lentamente hacia el oeste, pero sin representar una amenaza inmediata para tierra firme.

Kiko se encontraba el martes a unos 2.965 kilómetros (1.840 millas) al este de Hawai. Tenía vientos máximos sostenidos de 120 km/h (75 mph) y se desplazaba hacia el oeste a una velocidad de 11 km/h (7 mph).

Se esperaba que el meteoro ganara fuerza de manera constante durante los próximos días, según el centro de huracanes en Miami. El organismo no emitió ninguna alerta o advertencia costera.