Defensa Civil fortalece capacidades en la Región Este para enfrentar temporada ciclónica

La Defensa Civil de la República Dominicana desarrolló este fin de semana el “Campamento de Fortalecimiento de Capacidades Voluntarios y Voluntarias Defensa Civil Región Este”, con el propósito de robustecer la preparación y respuesta ante posibles emergencias durante la temporada ciclónica.

La jornada, realizada en la oficina provincial de La Altagracia, contó con la participación de más de 150 voluntarios de la institución, procedentes de las provincias San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia. También se sumaron representantes de los cuerpos de bomberos de Higüey, Verón y Yuma.

El campamento, que se llevó a cabo durante dos días, fue posible gracias al apoyo de la organización internacional Global Support and Development (GSD). Los asistentes recibieron entrenamientos en Rescate Básico y en el uso de la aplicación AlertaDO, una herramienta tecnológica desarrollada por la Defensa Civil que permite a la ciudadanía reportar emergencias e incidencias en tiempo real.

Este tipo de iniciativas contribuye a fortalecer la coordinación interinstitucional y a mejorar la capacidad de respuesta de los voluntarios en la zona Este del país, una región particularmente vulnerable durante los meses de mayor actividad ciclónica.

“Con este campamento reafirmamos nuestro compromiso de seguir preparando a nuestros hombres y mujeres voluntarios para que cada vez estén mejor capacitados y más cerca de las comunidades que los necesitan”, expresó la Defensa Civil en una publicación en sus redes sociales.

La entidad reiteró que continuará desarrollando programas de capacitación y formación en todo el territorio nacional, con el objetivo de garantizar una respuesta oportuna, eficiente y solidaria frente a cualquier eventualidad.