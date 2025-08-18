Huracán Erin deja lluvias y fuerte oleaje

La República Dominicana vivió este fin de semana los efectos indirectos del huracán Erin, el primer gran ciclón de la temporada atlántica 2025, que alcanzó categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson y provocó lluvias, ráfagas de viento y oleaje anormal en distintas zonas costeras del país.

Aunque el ojo del fenómeno no tocó directamente territorio nacional, las provincias del norte y este sintieron con mayor intensidad el paso del sistema.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las bandas nubosas asociadas a Erin generaron nublados y aguaceros de variada intensidad, especialmente en María Trinidad Sánchez, Samaná, Hato Mayor, La Altagracia, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi.

Lluvias, vientos y oleaje por encima de los 10 pies

Desde tempranas horas del domingo, localidades como Cabrera, Sabana de la Mar, Arroyo Barril y Punta Cana registraron precipitaciones moderadas a fuertes, acompañadas de tronadas y ráfagas de viento. En algunas áreas, los acumulados de lluvia superaron los 60 milímetros, aumentando el riesgo de inundaciones puntuales y deslizamientos.

Uno de los fenómenos más notables fue el oleaje anormal. En la costa atlántica, particularmente en La Altagracia, Samaná y Puerto Plata, se reportaron olas de más de 10 pies, lo que obligó a las autoridades a reiterar el llamado de evitar actividades en playas y zonas de riesgo. A pesar de las advertencias, curiosos y surfistas se acercaron a observar el mar en Nagua, donde la fuerza de las olas atrajo a decenas de personas.

Hasta este lunes, no se han registrado daños de gran magnitud en el territorio nacional. Sin embargo, se reportaron inundaciones urbanas en comunidades costeras y caídas de árboles en algunas localidades del Cibao. El seguimiento continuará, ya que los efectos indirectos del sistema podrían extenderse hasta 48 horas más.

Alertas y medidas de prevención

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Indomet mantuvieron activas alertas en ocho provincias durante el fin de semana. Se estableció nivel amarillo para La Altagracia, Espaillat, El Seibo, Puerto Plata, Hato Mayor, Montecristi, Samaná y María Trinidad Sánchez, mientras que otras provincias permanecieron en alerta verde como medida preventiva.

En el Distrito Nacional y Santo Domingo, los efectos se sintieron en forma de nublados, chubascos aislados y ráfagas de viento esporádicas, sin mayores incidentes reportados.

Las autoridades también dispusieron restricciones marítimas, con la prohibición temporal de zarpe para embarcaciones pequeñas en la costa norte y el litoral este, debido a las condiciones adversas generadas por el ciclón.

Erin se desplaza al norte y mantiene su fuerza

Según los últimos reportes del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), Erin se localizaba la mañana del lunes a unos 190 kilómetros al noreste de la isla Gran Turca, con vientos sostenidos de 215 km/h. El sistema se desplaza hacia el noroeste a unos 20 km/h y se espera que mantenga su intensidad durante los próximos días, afectando de forma indirecta a las Bahamas, Bermudas, la costa este de Estados Unidos y parte de Canadá.

En el Atlántico, Erin llegó a alcanzar categoría 5 el pasado sábado, con vientos de hasta 260 km/h, antes de debilitarse temporalmente a categoría 3 y luego volver a intensificarse. Los expertos destacan la alta variabilidad del ciclón y advierten que seguirá siendo un sistema de gran tamaño y peligroso hasta mediados de semana.

Temporada activa y riesgos futuros

Erin es el primer gran huracán de la temporada ciclónica 2025 en el Atlántico, que inició el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre. La rápida intensificación del fenómeno ha reavivado la discusión sobre los efectos del cambio climático en estos eventos. Científicos apuntan que el calentamiento de los océanos favorece la formación de huracanes más intensos, húmedos y duraderos.

El COE reiteró el llamado a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar exponerse en áreas vulnerables mientras se prolonguen las lluvias y el oleaje anormal en la costa norte y este.