Erin continúa fortaleciéndose; vientos alcanzan los 95 kilómetros por hora

La tormenta Erin continúa fortaleciéndose y se estaría convirtiéndose en huracán en las próximas horas.

De acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el fenómeno atmosférico continúa desplazándose hacia el oeste y podría alcanzar la categoría de huracán el próximo viernes.

De acuerdo con el boletín número 11, emitido a las 7:00 de la noche, el centro de Erin fue ubicado cerca de la latitud 16.7 norte y longitud 51.2 oeste, aproximadamente a 1,270 kilómetros al este de las Antillas Menores.

La tormenta se mueve a una velocidad de 28 kilómetros por hora y se prevé que se mantenga este desplazamiento durante las próximas horas, con un giro hacia el oeste/noroeste desde esta noche.

Los vientos máximos sostenidos alcanzan los 95 kilómetros por hora, con ráfagas superiores, y se espera un fortalecimiento gradual en los próximos días.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 95 kilómetros fuera de su centro. La presión mínima central se estimó se estimó en 998 milibares.

Indomet precisó que mantiene un monitoreo constante de la evolución y trayectoria del fenómeno, por lo que, recomendó a la población estar atenta a las actualizaciones.

El próximo boletín será emitido mañana a las 7:00 de la mañana.