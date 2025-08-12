Posibles efectos de Erín se sentirían sobre RD este fin de semana

Aunque aún se desconoce cual sería la magnitud, los posibles efectos de la tormenta Erín se sentirían sobre República Dominicana durante el fin de semana.

De acuerdo con el informe de las 5:00 de la tarde del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de este martes, la tormenta podría acercarse lo suficiente al norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico durante el fin de semana como para producir algunos impactos en esas islas.

Sin embargo, aún se desconoce la magnitud de esos impactos, y los interesados allí deben continuar monitoreando el progreso de esta tormenta.

El informe señala que existe "una incertidumbre" aún mayor sobre los impactos que podrían ocurrir en Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica y Puerto Rico, las Bahamas, la costa este de los Estados Unidos y las Bermudas la próxima semana.

El NHC indica que, a medida que se acerca el pico climatológico de la temporada de huracanes, este es un momento oportuno para asegurar que las personas revisen y tengan listos sus planes de preparación.