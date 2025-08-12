Erin avanza en el Atlántico y podría poner en alerta al Caribe

La tormenta tropical Erin continúa ganando fuerza en el Atlántico oriental y podría convertirse en huracán en los próximos días, mientras avanza hacia el oeste en dirección al Caribe. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), el sistema presenta vientos sostenidos de 75 km/h y se mueve a una velocidad de 31 km/h.

Erin nació este lunes a partir de una onda tropical que dejó lluvias torrenciales en Cabo Verde, donde se reportaron al menos seis muertos, incluidos cuatro menores de edad. Su rápida organización y las condiciones favorables del océano la convierten en el fenómeno más vigilado en esta etapa de la temporada ciclónica 2025.

Trayectoria bajo seguimiento

Los pronósticos indican que la tormenta mantendrá su desplazamiento hacia el oeste, con una ligera inclinación al suroeste, y que hacia el final de la semana podría girar más al norte. Algunos modelos la sitúan al norte de las Antillas Mayores —incluyendo República Dominicana y Puerto Rico—, aunque la trayectoria final dependerá de la interacción con un sistema de alta presión y un posible frente frío que se aproximará desde la costa este de Estados Unidos.

Por ahora, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) asegura que Erin no representa peligro para el país. “Nos mantenemos vigilantes a la evolución de este sistema”, indicó su directora, Gloria Ceballos.

Posible intensificación rápida

El ambiente atmosférico presenta baja cizalladura de viento y aguas cálidas de 26-27 °C, condiciones que permitirán un fortalecimiento gradual en las próximas 48 horas. Posteriormente, con el aumento de la temperatura del mar y una atmósfera más húmeda, la intensificación podría acelerarse.

Modelos especializados como el HWRF y el HAFS apuntan a que Erin podría alcanzar la categoría de huracán mayor (categoría 3 o más) en un plazo de cinco días. De confirmarse, sería el primer huracán del año en el Atlántico.

Una temporada que entra en su punto crítico

Erin es la quinta tormenta con nombre de 2025, tras Andrea, Barry, Dexter y Chantal. Las proyecciones de la NOAA prevén entre 13 y 18 tormentas tropicales en total, con hasta nueve huracanes y entre dos y cinco huracanes de gran intensidad.

Agosto y septiembre marcan el periodo más activo de la temporada, cuando las aguas más cálidas, la humedad elevada y las condiciones de viento favorecen el desarrollo rápido de ciclones.

Preparse, aunque esté lejos

Aunque actualmente Erin se encuentra a miles de kilómetros de República Dominicana, las autoridades llaman a no bajar la guardia. La experiencia demuestra que los sistemas que se forman en esta zona del Atlántico pueden evolucionar con rapidez y cambiar de trayectoria en poco tiempo.

La temporada de huracanes 2025, que se extiende hasta el 30 de noviembre, entra ahora en la fase donde la vigilancia y la preparación son clave. Erin será la primera gran prueba de lo que podría ser un año más activo de lo habitual en el Atlántico.