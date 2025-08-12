Cuatro tormentas en RD y lo que resta hasta el 30 de noviembre

En lo que va de la temporada ciclónica 2025 en la cuenca del Atlántico norte, se han formado cuatro tormentas tropicales: Andrea, Barry, Chantal y Dexter. Todas fueron de corta duración, de intensidad limitada y sin alcanzar la categoría de huracán. Su impacto en República Dominicana y el Caribe fue reducido, dejando apenas lluvias y vientos moderados en zonas puntuales.

Lo que viene

El panorama para lo que resta de temporada —que se extiende hasta el 30 de noviembre— apunta a una actividad superior al promedio histórico. De acuerdo con el Instituto de Meteorología de Cuba, citado por el diario Granma, se espera que entre agosto y noviembre surjan 11 tormentas tropicales adicionales, de las cuales ocho podrían alcanzar fuerza de huracán. Con esto, el total proyectado sería de 15 tormentas, contando las ya formadas.

Por su parte, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) maneja un rango ligeramente distinto, pero igual de preocupante: entre 13 y 18 tormentas con nombre, con 5 a 9 huracanes, de los cuales 2 a 5 podrían llegar a la categoría de huracanes mayores (categorías 3, 4 o 5 en la escala Saffir-Simpson).

Coincidencias y diferencias

Aunque las cifras varían, ambos pronósticos coinciden en que las condiciones oceánicas y atmosféricas son excepcionalmente favorables para el desarrollo de ciclones tropicales. El Atlántico presenta temperaturas de superficie más cálidas de lo habitual, un factor que alimenta la intensidad de las tormentas. Además, el monzón africano se encuentra más activo, enviando al Atlántico ondas tropicales más frecuentes y organizadas.

La situación se ve reforzada por un patrón neutral del fenómeno ENSO —ni El Niño ni La Niña—, lo que reduce la cizalladura del viento en la región y permite que los sistemas tropicales se desarrollen con mayor facilidad.

Preparación y vigilancia

Históricamente, agosto y septiembre representan el pico de la temporada ciclónica. Es en este periodo cuando el Caribe suele recibir los sistemas más potentes y persistentes. La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) en República Dominicana insiste en que la población mantenga la atención en los boletines oficiales, ya que basta un solo huracán para provocar daños severos.

Las autoridades de emergencia, como la Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), recomiendan revisar techos y drenajes, asegurar objetos sueltos, y preparar un plan familiar de contingencia.

Un cierre de temporada que podría ser intenso

Si las proyecciones se cumplen, los próximos tres meses podrían concentrar la mayoría de los fenómenos significativos de la temporada. Y aunque las primeras cuatro tormentas fueron débiles, la experiencia indica que la calma relativa del inicio no siempre se mantiene.

El Atlántico sigue caliente, la atmósfera está cargada de humedad y las condiciones siguen alineadas para que la temporada 2025 sea más activa de lo normal. Para República Dominicana, esto significa mantener la vigilancia y estar listos para actuar.