Apple Watch Series 7: una pantalla más grande que facilita la operabilidad

EFE

San Francisco (EE.UU.)

La última versión del reloj inteligente de Apple, el Apple Watch Series 7, que saldrá a la venta este viernes, tiene como principal atractivo una pantalla significativamente más grande que la de los modelos anteriores y facilita la lectura y la operabilidad.



Con un precio a partir de 399 dólares (429 euros en el mercado europeo) para la versión más sencilla, el Watch Series 7 justifica la inversión si se proviene de un modelo sustancialmente más antiguo, pero los cambios con respecto al del año pasado, el Series 6, no son determinantes.



Las dimensiones del reloj, con versiones de 45 y 41 milímetros, y de la pantalla, que al reducir los marcos ha ganado un 20 % de espacio de lectura, permiten mostrar más cantidad de texto o agrandar las letras de forma significativa, una ayuda importante para aquellos usuarios que no quieran forzar la vista en exceso.



En este sentido, el Series 7 viene acompañado de dos nuevas fuentes de letra más grandes, que según pudo comprobar Efe permiten una lectura fácil y fluida incluso sin tener que acercar la muñeca a la cara.



También para facilitar la interacción con el dispositivo, y aprovechando las nuevas dimensiones de la pantalla, el reloj añade un teclado QWERTY completo como el de un teléfono, que permite pulsar sobre cada tecla de forma individual o usar la herramienta QuickPath para deslizar el dedo de una letra a otra sin levantarlo.



En cuanto al diseño, el Watch Series 7 mantiene y acentúa los bordes redondeados de las ediciones anteriores, lo que le confiere un estilo elegante que se ve complementado con una apuesta por el imaginario Art Deco de los años 20 y 30 del siglo pasado, tanto en las fuentes como en algunas de las correas disponibles.



Contribuye al efecto redondeado el hecho de que el cristal se curve hasta juntarse con el marco, lo que genera una transición fluida sin apenas fisuras.



Quizá una de las mayores decepciones con el nuevo reloj de Apple es que no aumenta el tiempo de autonomía de la batería, que sigue siendo el mismo que en Series 6 (unas 18 horas), aunque eso sí, el Series 7 se recarga mucho más rápido, tal y como pudo comprobar Efe.



El reloj es compatible con modelos de correas anteriores y resistente tanto al agua como al polvo y a los golpes.



El Apple Watch Series 7 está disponible en cinco colores distintos: gris oscuro, gris claro, azul, verde y rojo para las versiones de aluminio, además de las ya tradicionales oro, plata y grafito para las de acero inoxidable.