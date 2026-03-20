El agua: patrimonio natural nacional y universal

El agua, más que un bien natural, constituye la base esencial de toda forma de vida, soporte de los ecosistemas y elemento indispensable para la salud, la seguridad alimentaria, el desarrollo económico integral y sostenible y la estabilidad social de los pueblos; es, por tanto, un patrimonio vital y estratégico para las naciones.

En cuanto patrimonio natural universal, el agua trasciende su dimensión material para convertirse en bien común de la humanidad, cuya preservación, protección y gestión sostenible representan uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo.

Pero este valor no es nuevo. A lo largo de la historia el agua ha determinado el rumbo de las civilizaciones; las grandes culturas antiguas, como la Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, el Egipto “Don del Nilo”, la civilización del Indo y las comunidades precolombinas en los Andes y Mesoamérica se asentaron, florecieron y organizaron en torno a los ríos, manantiales, lagos y humedales de la región. El agua fue, y sigue siendo, eje estructurante de los territorios, de la vida urbana y rural, de las economías, sistemas agrícolas y de los mitos, creencias y prácticas espirituales de los pueblos.

Así, el agua no solo es fuente de vida biológica, sino también de vida social y cultural, está presente en los rituales de nacimiento y muerte, en las fiestas religiosas y comunitarias, en la medicina tradicional, en la poesía y en la música; las fuentes de agua son espacios de memoria, identidad y pertenencia, muchos pueblos indígenas aun la veneran como ser viviente y espiritual. En la cosmovisión taína, por ejemplo, las cuevas donde nacían ríos eran sagradas y el agua representaba un vínculo entre los mundos terrenal y espiritual.

Este legado cultural y simbólico del agua sustenta su consideración como patrimonio natural y cultural de la humanidad. Así lo reconoce la UNESCO en su Convención sobre el Patrimonio Mundial (1972) al definir en su artículo 2, lo que se considera “patrimonio natural” y, cuando en base a ello y a su Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003), que define el concepto y su ámbito en su Art.2, ha declarado como bienes patrimoniales de valor universal excepcional ciertos sistemas hidráulicos o paisajes asociados al agua, tales como: los jardines del Generalife, en Granada, los acueductos romanos y los sistemas de terrazas agrícolas incas, que integran gestión del agua, ecología y cosmovisión, así como usos sociales, rituales y actos festivos relacionados con el agua, en comunidades diversas.

Desde hace décadas, la comunidad internacional ha venido construyendo un marco normativo y ético que reconoce el valor intrínseco del agua. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972), la Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible (1992) y, más recientemente, la Agenda 2030 con su Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, de “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”, son hitos que reflejan el consenso creciente sobre la urgente necesidad de preservar y proteger este bien común natural.

Y, como para sellar con broche de oro el reconocimiento del valor universal del agua como bien común y patrimonio de la humanidad, en el 2010, en la Resolución 64/292 de su Asamblea General, la ONU reconoció que “el derecho al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. Este reconocimiento implica la obligación de los Estados de garantizar a toda persona el acceso suficiente, seguro, aceptable y asequible al agua y de adoptar las medidas necesarias para su protección como patrimonio colectivo.

En ese contexto, cada nación tiene la responsabilidad de desarrollar un marco jurídico coherente, suficiente, eficiente y adaptado a sus condiciones específicas. Y nosotros, como país, no somos la excepción. La Constitución de 2010, modificada en 2015 (vigente) establece, en su artículo 15, que “El agua es un patrimonio nacional estratégico, de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”. Y, en reconocimiento de que los recursos hídricos son algo más que el líquido, en su párrafo único precisa que: “Las cuencas altas de los ríos y las zonas de biodiversidad endémica, nativa y migratoria, son objeto de protección especial por parte de los poderes públicos para garantizar su gestión y preservación como bienes fundamentales de la nación. Los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso...”.

Por otra parte, la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, No.64-00, fortalece esta sentencia cuando en su Art. 126 dispone que “Todas las aguas del país, sin excepción alguna, son propiedad del Estado y su dominio es inalienable, imprescriptible e inembargable. No existe la propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos sobre ellas…”. En el Art. 127 precisa que “Toda persona tiene derecho a utilizar el agua para satisfacer sus necesidades vitales de alimentación e higiene, la de su familia y de sus animales, siempre que con ello no cause perjuicio a otros usuarios...” Y para no dejar espacio a dudas, en su Art. 128 puntualiza que “El uso del agua sólo puede ser otorgado en armonía con el interés social y el desarrollo del país.”

Más, este reconocimiento es una condición necesaria, pero no suficiente.

La legislación nacional vigente sobre el agua, cuyas leyes principales datan de la década de los años 60 del siglo pasado (Ley No. 5852-62, sobre dominio de aguas terrestres y distribución de aguas públicas, Ley No. 487-69, sobre control de la explotación y conservación de las aguas subterráneas, Ley No. 5994-62, de creación del INAPA y la Ley No.6-65, de creación del Indrhi y otras) resulta ya obsoleta frente a un país y a una población en continuo crecimiento, con necesidades cada vez mayores y unos retos presionantes de los avances del siglo XXI.

Aunque contamos con la Ley General No. 64-00, faltan la ley sectorial del agua natural, recomendada por ella hace 25 años, y la ley de los servicios de agua potable y saneamiento (alcantarillado), cuyos procesos de discusión se iniciaron en 1992, para la primera, y en 1998, para la segunda, y después de unos 30 años promedio y de unos 7 (siete) anteproyectos de cada una, aún siguen pendientes.

Urge, pues, la formulación, discusión y aprobación, consensuada entre los diferentes sectores nacionales involucrados, de dos leyes:

1. La Ley Sectorial de Aguas, que:

a) regule la gestión, uso, protección y gobernanza del agua y del patrimonio hídrico nacional, y que lo defina con precisión, en armonía con los principios constitucionales, los compromisos internacionales y las necesidades actuales del país;

b) garantice el derecho humano al agua como bien común y robustezca el carácter y gestión pública de dicho patrimonio;

c) asegure la soberanía hídrica del país como prerrequisito de su soberanía alimentaria y nutricional;

d) establezca el Sistema Nacional de Recursos Hídricos y el Consejo Nacional del Agua como instancia de coordinación, consulta y consenso entre los sectores vinculados;

e) cree la Autoridad Nacional del Agua (Anagua) como ente regulador y fiscalizador, independiente y autosostenible, responsable y líder del desarrollo sectorial hídrico del país;

f) separe en instituciones diferenciadas las funciones sectoriales de rectoría (Ministerio de Medio Ambiente), regulación (Anagua) y operación (usuarios sectoriales del agua) para poner fín a la anarquía y traslape de papeles entre las entidades del sector;

g) asegure la participación social de usuarios y comunidades en todas las instancias de consulta, coordinación y toma de decisiones y en todas las etapas del desarrollo de programas y proyectos;

h) especialice al Indrhi en las funciones de gestión y administración de las inversiones del Estado en proyectos de construcción de la infraestructura hidráulica y sanitaria del país;

i) establezca un régimen de consecuencias para las violaciones a la legislación, reglamentación y normativa hídrica vigente y por crear.

2. La ley para los servicios de agua potable y saneamiento (alcantarillado), que:

a) garantice a todos los habitantes del país el ejercicio pleno y efectivo del derecho humano al agua y al saneamiento;

b) asegure a la población servicios públicos de agua potable de calidad, en términos de cobertura, cantidad, presión y continuidad en viviendas, edificaciones y espacios;

c) Cree el Sistema Nacional de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento(Sinapys), que integre las políticas, entidades, recursos, infraestructuras, fuentes y demás elementos propios del subsector, y el Consejo Nacional de los Servicios de APYS (Conapys) para la consulta, consenso y coordinación entre los involucrados;

d) cree la Superintendencia de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (Sisaps) como ente regulador y fiscalizador, líder y responsable de su desarrollo;

e) separe en instituciones diferentes las funciones sectoriales de rectoría (Ministerio de Salud Pública, a través del INAPA), regulación y fiscalización (Sisaps), operación (entidades proveedoras de los servicios) y construcción de infraestructura sanitaria pública (el Indrhi);

f) asegure la participación social de usuarios y comunidades en todas las instancias de consulta, coordinación y toma de decisiones y en todas las etapas de desarrollo de programas y proyectos;

g) reconozca la función del Indrhi como gestor y administrador de las inversiones del Estado en proyectos de construcción de la infraestructura hidráulica y sanitaria del país;

h) defina, establezca y regularice las modalidades de la participación privada en el subsector,

i) determine el carácter de las violaciones a la ley y la normativa correspondientes y establezca el régimen de penalidades a aplicar frente a cada caso;

j) delimite el proceso de reforma y readaptación de las entidades operadoras de servicios existentes al nuevo modelo institucional establecido por la ley.

Pero tampoco basta con tener leyes actualizadas para asegurar la preservación y protección de los recursos hídricos y del agua como bienes y patrimonios naturales de la nación; con las vigentes, aunque insuficientes, pudimos haber logrado más en materia del cuidado de los recursos naturales, pero el problema, más que delegislación, es de gestión.

Por causa de la violación sistemática de las leyes, reglamentos y normas vigentes, sin régimen de consecuencias, y por la ineficacia de las autoridades responsables de hacerlas cumplir, la situación hídrica nacional evidencia múltiples falencias, peligros y desafíos; entre ellas, las más importantes:

a) Contaminación creciente de ríos y acuíferos por descarga de aguas residuales domésticas, industriales y mineras sin tratar y el uso indiscriminado y sin control de fungicidas y herbicidas en la agricultura, a todo lo largo de las cuencas;

b) deforestación de las cuencas altas y medias de los ríos por el conuquismo, la tala y quema de árboles, los incendios forestales y la minería;

c) destrucción de los ríos, sus cuencas y cauces por la minería metálica y no metálica (granceras);

d) sobreexplotación anárquica de las fuentes acuíferas con la consecuente intrusión salina;

e) infraestructura de almacenamiento y servicios insuficientes y deficientes (Presas, acueductos, alcantarillados, plantas de tratamiento, etc.);

f) gestión institucional fragmentada, con traslapes de funciones y muy deficiente, al igual que los servicios que ofrecen;

g) falta de mecanismos eficaces de vigilancia, control y fiscalización de los sistemas y procesos;

h) muy escasa participación de usuarios y comunidades en los procesos de planificación, estudios, toma de decisiones y otros.

A ello se suma la creciente vulnerabilidad ante el cambio climático, que se traduce en sequías prolongadas, inundaciones, disminución de la disponibilidad hídrica en varias regiones del país y, con ello, las subsecuentes tensiones sobre el recurso, para lo cual no existen planes de gestión de riesgo actualizados y en ejecución.

La gestión integral y sostenible del agua es inseparable de la preservación y conservación del ambiente y la biodiversidad; humedales, ríos, lagos y acuíferos son ecosistemas frágiles y esenciales para la vida silvestre y el bienestar humano. Sin agua no hay bosques ni agricultura ni desarrollo urbano sostenible ni futuro para las comunidades rurales que dependen de sus fuentes cercanas. Y frente a este panorama, es imperativo elaborar una política y estrategia hídrica nacional que integre visión, planificación, sostenibilidad, recursos, derechos, equidad, participación social y soberanía.

En ese sentido, nos permitimos proponer siete (7) líneas estratégicas para orientar la acción del Estado dominicano, sus instituciones y entidades de la sociedad civil involucradas en la preservación, conservación y protección del agua, sus recursos y servicios, como patrimonio nacional, de los pueblos y de la humanidad:

1. Reelaborar los anteproyectos de Ley de Aguas (recurso natural) y Ley de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, a consensuar en el sector para ser sometidos a aprobación en las Cámaras, en los que se reafirme el agua como bien común, social, público, y derecho humano y, junto a su dominio, como patriminio nacional; se establezca un nuevo modelo institucional de gestión y se separen los roles de rectoría, regulación y operación y se establezcan instrumentos para su gestión integral y sostenible en las cuencas, tales como: Comités de Cuencas, órganos de veeduría social y la participación comunitaria en el desarrollo de proyectos y toma de decisiones;

2. Crear con dichas leyes la Autoridad Nacional del Agua (Anagua) y la Superintendencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento que concentren, en cada caso, las funciones de regulación y fiscalización, con independencia operativa y financiera, capacidad técnica, normativa y funcional y poder de policía para vigilar y hacer cumplir las políticas elaboradas;

3. Crear dos sistemas: a) Gestión Integral de los Recursos Hídricos, b) Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, con sus respectivas instancias de coordinación y consenso, en los que se asegure la justicia hídrica y la participación social;

4. Diseñar e implementar una Política Nacional de Seguridad Hídrica, con metas claras, indicadores verificables y financiamiento sostenido, que asegure la soberanía alimentaria y nutricional del país;

5. Incrementar la inversión en infraestructura hídrica y sanitaria (presas, hidroeléctricas, acueductos, plantas de tratamiento, canales, etc.) priorizando el acceso equitativo, la justicia hídrica, la eficiencia y la resiliencia ante el cambio climático;

6. Impulsar programas de educación hídrica, cultura del agua y concienciación y participación ciudadana, fomentando el compromiso colectivo con el cuidado de este bien vital y patrimonial;

7. Crear un Sistema Nacional de Protección del Patrimonio Hídrico Nacional (fuentes de agua, cuencas, cauces, riveras, acuíferos y zonas de recarga, lagos, lagunas, islas e islotes, humedales, estuarios, energía hidráulica, infraestructuras de almacenamiento y de servicios, garantizando su conservación mediante incentivos, vigilancia y restauración ambiental.

–Finalmente, el agua debe dejar de verse como un bien ilimitado y utilitario, es un elemento vital finito, estratégico e insustituible y, como tal, debe ser protegido por el Estado, valorado por la sociedad y conservado para las generaciones futuras.

Preservar el agua es preservar la vida, la soberanía y la dignidad de los pueblos.

Corresponde, pues, a esta generación presente tomar la decisión histórica de actuar con visión, compromiso y responsabilidad para asegurar su futuro y el de la humanidad toda, porque el agua, más que un tesoro que vale más que el oro, es el alma líquida del planeta.

Muchas gracias.

Referencias y bibliografía

• Asamblea General de las Naciones Unidas. (2010). Resolución 64/292: El derecho humano al agua y al saneamiento.

• Conferencia de Dublín. (1992). Declaración sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible.

• Constitución de la República Dominicana 2010. Modificada en 2015.

• Ley 64-00, General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, República Dominicana (2000).

• Ley No. 5852-62, sobre dominio de aguas terrestres y distribución de aguas públicas.

• Ley No. 487-69, sobre control de la explotación y conservación de las aguas subterráneas.

• Ley No. 5994-62, de creación del INAPA.

• Ley No.6-65, de creación del INDRHI

• Martínez, R. (2019). El derecho al agua en América Latina. CEPAL.

• ONU-Agua. (2023). Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos.

• UNESCO (1972). Convención sobre el patrimonio mundial, cultural y natural.

• UNESCO. (2003). Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

• Vera, E. (2014). Agua, cultura e identidad: Perspectivas antropológicas. Revista Andina de Estudios Ambientales.

*Conferencia dictada en el marco del desarrollo del II Congreso de Patrimonio Dominicano, auspiciado por el Centro Cultural Banreservas y celebrado durante los dias 1, 2 y 4 de mayo de 2025, en el club del Banco de Reservas, en Santo Domingo.