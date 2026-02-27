El valor de la solidaridad en la historia dominicana

La historia de la República Dominicana no solo se ha escrito con batallas, fechas y nombres ilustres, sino también con gestos silenciosos de solidaridad que han emergido en los momentos más difíciles. En medio de guerras, desastres naturales y crisis sociales, el pueblo dominicano ha demostrado una y otra vez su capacidad de unirse, ayudarse y resistir colectivamente.

Independencia Nacional

Desde el proceso independentista, la solidaridad fue un pilar fundamental.

La gesta del 27 de febrero de 1844 no habría sido posible sin la colaboración entre distintos sectores sociales. Los Trinitarios, encabezados por Juan Pablo Duarte, actuaron bajo un principio de hermandad y apoyo mutuo, compartiendo recursos, ideas y riesgos en nombre de un ideal común: la libertad.

Familias enteras ofrecieron refugio a los conspiradores, mujeres colaboraron como mensajeras y protectoras, y comerciantes aportaron insumos sin esperar reconocimiento.

Historia moderna

A lo largo del siglo XX y XXI, las crisis han sido escenarios donde la solidaridad dominicana se ha hecho más visible.

Uno de los ejemplos más marcados fue el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo y los años posteriores. En un país golpeado por el miedo y la represión, la población comenzó a organizarse, a protegerse mutuamente y a reconstruir el tejido social desde la empatía y el apoyo comunitario.

Otro momento clave fue el paso del huracán David en 1979, que dejó miles de familias sin hogar. Comunidades enteras se organizaron para compartir alimentos, levantar viviendas improvisadas y asistir a los más vulnerables. La ayuda no llegó solo del Estado, sino de vecinos que abrieron sus puertas y de empresas que donaron recursos esenciales.

En los últimos años

En tiempos más recientes, las tragedias han mostrado una solidaridad transversal, donde empresas grandes y pequeñas han dejado de lado intereses económicos para apoyar al país.

El año 2020, nuestro país fue duramente golpeado por la pandemia COVID-19. Supermercados, farmacias, bancos, zonas francas y colmados se sumaron a iniciativas de donación de alimentos, equipos médicos y fondos económicos.

Otro momento significativo donde se mostró la solidaridad del pueblo, fue en la denominada Tragedia del Siglo, el pasado año 2025, el derrumbe del techo del centro nocturno Jet Set, un duelo del que aún no salimos como nación, y más profundamente cada doliente que perdió algún familiar o amigo cercano.

Allí durante tres días, mientras familiares esperaban los cuerpos de sus deudos caídos aquella fatídica noche, empresas privadas, voluntarios y ciudadanos comunes se movilizaron para donar sangre, alimentos y apoyo logístico a las víctimas y sus familiares.

La solidaridad se manifestó tanto en grandes donaciones como en pequeños gestos: una botella de agua, un abrazo o una oración compartida.

La solidaridad no es un hecho aislado en la historia dominicana; es parte de su identidad. El pueblo ha confirmado que su mayor fortaleza no está solo en su historia, sino en su capacidad de acompañarse, levantarse juntos y no dejar a nadie solo en la adversidad.