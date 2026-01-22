Nuevas disciplinas atraen a atletas, aficionados y fanáticos

Durante los últimos años el turismo en República Dominicana se ha diversificado de forma imparable en todas sus áreas. Recreación, ecoturismo, salud y deportivo, cada uno atrae viajeros que llegan al país para disfrutar de las amenidades que les brinda la isla.

El turismo deportivo es uno de los que ha ido creciendo y fortaleciéndose. No es solo beisbol o atletismo por lo cual muchos aficionados o atletas conocen el nombre de dominicana, sino que el Golf, deportes acuáticos, tenis, entre otros han encontrado un espacio para que los amantes de estas disciplinas puedan disfrutarlas.

El presidente y fundador de la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (ADOTURD), Yerik Pérez indica que el país “ofrece una combinación única de infraestructura deportiva, eventos internacionales y recursos naturales, lo que permite desarrollar turismo deportivo durante todo el año”.

Entre las principales atracciones que e practican y desarrollan en suelo dominicano se destacan:

Béisbol profesional y academias MLB: El país es el principal exportador de talento hacia las Grandes Ligas. Las academias, ubicadas en Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, Santiago y San Francisco de Macorís, los torneos, los juegos de la liga de béisbol profesional durante el invierno y eventos internacionales atraen scouts, familias, fanáticos y delegaciones deportivas. “Es la principal referencia internacional del turismo deportivo dominicano”.

Golf de clase mundial: Campos diseñados por arquitectos de renombre como Pete Dye, Jack Nicklaus, entre otros, han sido sedes de torneos internacionales y destino de turismo premium, con alta ocupación durante eventos. Ubicado en La Romana, Punta Cana, Puerto Plata y Samaná, abren las puertas para los amantes de esta disciplina.

El país ha sido anfitrión de eventos internacionales de deportes acuáticos como: triatlones, Ironman, Oceanman, kitesurf, surf, buceo y natación en aguas abiertas.Istock

Deportes acuáticos y de aventura: Eventos como triatlones, Ironman, Oceanman, kitesurf, surf, buceo y natación en aguas abiertas atraen miles de atletas y acompañantes cada año en las hermosas playas de Bayahibe, Punta Cana, Cabarete y Samaná. Este año la promoción idea es seguir creciendo en eventos como estos.

Tenis y pádel: Consolidación de torneos ATP, ITF, eventos regionales y el rápido crecimiento del pádel como producto turístico deportivo, permite que cada año, más viajeros se interesen en República Dominicana como un destino donde practicar, disfrutar y desarrollar estos deportes. Sus principales locaciones se encuentran en Cap Cana, Santo Domingo y Santiago.

Fútbol y eventos internacionales: La realización de torneos juveniles, partidos de leyendas del Barca y Real Madrid, clínicas deportivas y academias con participación internacional, han dado un auge a esta disciplina. Siendo los principales lugares de practicar en Santo Domingo, Santiago, La Vega y Punta Cana.

“Las más visitadas y de mayor impacto histórico siguen siendo el béisbol y el golf, seguidas por los eventos acuáticos de gran formato y, más recientemente, el tenis y el pádel”, sostiene Pérez.

Crecimiento e impacto económico

A pesar de la crisis producida post pandemia, el sector turismo presentó un crecimiento notable, así como la ampliación y apertura de nuevas rutas, ubicaciones, y atracciones para que desde fuera si interesen en visitar este país que lo tiene todo.

Las principales locaciones para practicar tenis en el país se encuentran en Cap Cana, Santo Domingo y Santiago.Istock

El turismo deportivo no se quedó atrás, sino que desde el 2021 al 2022 fueron los años más destacados donde creció de manera sostenida y acelerada observándose:

• Mayor cantidad de eventos internacionales en calendario anual.

• Incremento de inversiones privadas en complejos deportivos.

• Integración de eventos deportivos a la estrategia turística nacional.

• Mayor interés de promotores internacionales en usar el país como sede.

Además, la diversificación de disciplinas, no solo béisbol y golf, sino también tenis, pádel, natación, triatlón, fútbol y deportes de aventura ha ampliado el mercado objetivo.

“Desde ADOTURD entendemos que el país está pasando de tener eventos aislados a construir un ecosistema estructurado de turismo deportivo, con potencial de convertirse en un pilar estratégico de la marca país”, destaca Pérez.

En ese sentido estudios internacionales y análisis comparables en destinos similares a RD indican que el turismo deportivo suele representar entre un 5 % y un 10 % del total de llegadas, considerando a todos los actores involucrados: atletas, equipos técnicos, familiares, fanáticos y participantes en eventos y torneos.

Para ayudar a tener estadísticas más certeras Pérez expresa que se está impulsando desde la asociación, junto a entidades públicas y privadas, la creación de métricas formales que permitan cuantificar con mayor precisión este segmento, su gasto promedio y su impacto territorial.

Estas cifras permiten no solo dar a conocer la isla, sino que generan un impacto directo a la economía y al deporte.

En la parte económica aumenta la ocupación hotelera en temporadas medias y bajas; genera gastos en transporte, alimentación, comercio, producción de eventos y servicios especializados y atrae inversión en infraestructura deportiva y hotelera. En el lado deportivo, mejora instalaciones que luego quedan para uso local; eleva el nivel competitivo al atraer eventos internacionales; genera oportunidades de formación, becas y profesionalización.

A su vez el crecimiento y diversificación de esta área del turismo, descentraliza el turismo tradicional de sol y playa hacia ciudades intermedias y polos emergentes; activa economías locales alrededor de eventos deportivos, “en resumen, el turismo deportivo no solo llena habitaciones, sino que construye cadenas de valor más amplias y sostenibles”, puntualiza Pérez.