Cinco años poniendo en alto el nombre de RD

Luego de la pandemia el país fue uno de los primeros en recuperarse del encierro que esta produjo a nivel mundial.

De manera inmediata se empezaron a trazar planes para mostrarle al mundo que había razones más que suficientes para venir a vacacionar, invertir, practicar algún deporte o bien disfrutar de uno que otro evento internacional.

Y este objetivo se logró, pues en los últimos cinco años el nombre de República Dominicana ha sonado fuertemente en cada edición de Fitur.

2022: País Socio

Para la siguiente cita en Fitur 2022, dominicana no fue solo un stand más con ofertas, sino que llegó a participar de la feria como País Socio, siendo esta una de las distinciones más grandes de este evento. Aquí la propuesta turística fue amplia pues bajo el lema: “República Domincana lo tiene todo”, se proyectaron la diversidad de atracciones turísticas que ofrece Quisqueya.

Desde turismo de montaña, las hermosas playas, la particular cultura del dominicano, su música, y claro la promoción de que el país era un destino seguro luego del Covid.

Ese año fue el lanzamiento oficial de Cabo Rojo en Pedernales y de Miches como un punto emergente con una naturaleza que se mezcla con el turismo. Además, la revitalización de la Ciudad Colonial fue otro punto clave mostrada en Madrid. Este año también se firmaron importantes acuerdos con aerolíneas y turoperadores para garantizar el flujo de turistas europeos.

Stand de República Dominicana para Fitur de 2023.Fuente Externa

2023: sostenibilidad y turismo inmobiliario

La propuesta principal de este año fue Miches, un destino verde y que iniciaba desde cero, pero con bellezas para ofertar.

Para el 2023 se hicieron inversiones por más de 3,645 millones de dólares. A su vez el país fue reconocido por la Organización Mundial del Turismo (OMT) por su pronta y ejemplar recuperación turística.

Un sector que va de la mano con el turismo es la banca y durante Fitur 2023, varias entidades bancarias participaron con la delegación dominicana ofertando herramientas de financiamiento para nuevos proyectos.

2024: récord de inversión

Para este año la propuesta se inclinó hacia un turismo de lujo y al desarrollo de la región norte.

La principal propuesta fue Punta Bergatín en Puerto Plata, donde se combinaba el turismo y la innovación de proyectos.

De igual forma se continuó con la promoción de Cabo Rojo en Pedernales luego de haber recibido de forma muy positiva los primeros cruceros durante el 2023. Para el 2024 República Dominicana cerró acuerdos por un valor que sobre pasaba los 3,500 millones de dólares y una proyección de 9,000 habitaciones hoteleras.

2025: Referente mundial

El pasado año fue de gran actividad para el stand y la delegación dominicana en Madrid. Con una cifra récord de 6,750 millones de dólares, el país cerró inversiones que aportaban de forma directa a la economía nacional. Además, se firmaron acuerdos claves con Puerto Rico y otros países del Caribe, logrando así fortalecer la región.

Una vez más el país volvió a ganar el premio al Mejor stand del Fitur, gracias a la combinación de la tecnología utilizada así como las experiencias inmersivas de la cultura.

Stand ganador del premio Mejor Stand de Fitur del año 2025.Fuente Externa

Durante el 2025 el objetivo era reforzar el papel como un referente mundial para todos los viajeros.

2026: turismo deportivo

Este año la apuesta es seguir elevando la bandera por todo lo alto de Madrid. La propuesta va orientada a nichos estratégicos y especializados como el turismo deportivo, área que ha tenido un crecimiento significativo durante los últimos años.

Durante la edición de este año se hará el lanzamiento oficial de la Estrategia Nacional de Turismo Deportivo, el cual busca atraer eventos importantes como la ATP, Ironman, Abierto RD, entre otros que se han organizado en las playas dominicanas.

Entre los destinos claves a destacar este año, están Pedernales, Miches y Samaná, apostando a la promoción del turismo de crucero, al ecoturismo y a la diversidad que ofrece el nordeste del país.

La meta es superar los 11.5 millones de visitantes del 2025.