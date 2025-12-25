Árbol de Navidad: un símbolo cargado de historia que se transforma sin perder su esencia

Durante siglos (específicamente desde el siglo XVI, en Alemania) ha dicho presente uno de los íconos más destacados de la celebración de Navidad: el árbol de Navidad o arbolito. Su búsqueda y decoración siempre fue uno de los momentos más esperados por los más pequeños de la familia y un punto de encuentro en el que convergen la familia y la esperanza de un mañana mejor.

A pesar de su resistencia a permanecer como parte de las tradiciones navideñas en casi todo el mundo, el árbol de Navidad ha ido evolucionando con los años. Todos bien recuerdan la época cuando solo se decoraba de rojo y verde, en algunas ocasiones uno que otro toque de plateado y dorado. Sin embargo, ha cambiado, los años pasan y las tendencias en tamaños, formas, materiales de fabricación y decoración han evolucionado.

Desde que inició su difusión como un símbolo de la navidad desde finales del siglo XVIII hasta su llegada a América con los alemanes inmigrantes, el árbol ha sufrido cambios y mejoras. Para conocer acerca de lo que para 2025 trae esta evolución, Listín Diario ha conversado con especialistas que explican de qué manera el ícono de la temporada más fresca y feliz se ha reinventado.

Hoy por hoy, la decoración abandona el exceso para abrazar una estética más sobria, natural y elegante, dictada por la funcionalidad y el buen gusto que imperan en el diseño de interiores modernos. Este medio ha consultado a las profesionales del diseño interior y arquitectas Aranza Chalas Zapata y Sheyla Suárez Torres, quienes han revelado las claves para montar un árbol que no solo ilumine, sino que también cuente una historia y se integre armoniosamente a cada espacio, ya sea en el hogar o en la oficina.

Tendencias: Del minimalismo cálido al lujo sereno

Las expertas coinciden en que la decoración actual se orienta hacia la calma y el uso inteligente de los materiales. Aranza Chalas, arquitecta especializada en apartamentos de renta vacacional, destaca una paleta que equilibra lo tradicional con lo contemporáneo. “Esta temporada 2025–2026 se caracteriza por árboles que combinan minimalismo contemporáneo con un toque cálido y artesanal”, explica. “La paleta blanco y rojo se vuelve protagonista, pero aplicada con una estética más limpia y elegante. El rojo aporta fuerza y tradición, mientras que el blanco equilibra con luz y serenidad”. En este estilo, el yute emerge como un material clave, visto en cintas anchas, moños o faldas de árbol, añadiendo una textura orgánica que suaviza la sofisticación moderna.

Luces, blanco, cintas y yute aportan elegancia y estilo.Fuente Externa

Asimismo, Sheyla Suárez Torres, fundadora de NS Design Studio, identifica tres estilos predominantes que rompen con lo convencional. El primero es la nórdica natural, que prioriza la madera, tonos blancos, beige y adornos sencillos como piñas, creando una atmósfera acogedora y tranquila. El segundo, el glamour oscuro, busca un toque dramático y elegante, utilizando colores profundos como el azul marino, verde esmeralda, negro y metales en acabado mate u oscuro. Finalmente, el estilo vintage rescata el encanto del pasado con adornos de vidrio antiguo, lazos de terciopelo y una paleta de rojo burgundy y verde esmeralda en tonos apagados.

Sheyla Suárez Torres, fundadora de NS Design Studio.Cortesía

A pesar de estos detalles, el éxito sigue siendo “más por menos”. El auge de estas combinaciones radica en su capacidad para crear ambientes calmados y elegantes, evitando el brillo excesivo que solía saturar la decoración navideña.

El trío blanco, rojo y yute funciona, según Chalas, porque mezcla lo emocional (rojo) y lo natural (yute) con una estética pulcra (blanco), ideal para interiores modernos. En el caso del glamour oscuro o el vintage, Suárez resalta el rol de las texturas: “Mucha lana y madera (para el toque natural) o terciopelo y metal envejecido (para el toque lujoso). Estas combinaciones funcionan porque evitan el brillo excesivo, creando una atmósfera más sobria, elegante y calmada”.

Aranza Chalas, arquitecta especializada en apartamentos de renta vacacional.Cortesía

Consejos para espacios pequeños

La armonía visual es la prioridad, especialmente en apartamentos urbanos. Para lograr un árbol equilibrado, incluso en espacios reducidos, las arquitectas ofrecen recomendaciones prácticas. Suárez aconseja elegir un árbol alto y delgado, no ancho, para maximizar el espacio, y enfatiza en la iluminación: “¡Muchas luces! Eso siempre lo hace ver más profesional y grande”.

Chalas -a su vez- sugiere usar esferas grandes como puntos focales y complementar con esferas pequeñas que rellenen sutilmente. Ambas coinciden en que se debe utilizar menos variedad de adornos, pero repetirlos con intención, generando armonía inmediata. Chalas resume la regla general: “menos elementos, pero mejor seleccionados”.

Personalidad y tradición

Más allá de la moda, el árbol de Navidad debe reflejar la identidad de la familia. Sheyla ofrece ideas para convertirlo en un lienzo de recuerdos, como imprimir fotos familiares pequeñas y colgarlas como si fuesen esferas, o colgar un pequeño objeto que represente las pasiones del hogar. También propone una tradición anual: comprar solo dos o tres adornos nuevos cada año que representen un evento importante de ese periodo.

Aranza recomienda jugar con los matices de los colores y las texturas: “La mejor forma de personalizar un árbol en esta tendencia es jugar con los matices del rojo, las texturas del yute y el carácter luminoso del blanco... pequeños detalles hechos a mano, iniciales en madera o adornos de cristal pueden agregar un toque emocional que convierta el árbol en una pieza con historia”.

La buena noticia es que los estilos más demandados son, a su vez, los más fáciles y económicos de recrear en casa. El estilo natural minimalista, muy popular en apartamentos, solo requiere luces y adornos idénticos, según Suárez, mientras que Chalas lo basa en buenos básicos: lazos de tela blanca, roja o yute y esferas en dos tamaños. El estilo farmhouse (granja moderna) es muy barato, utilizando adornos hechos con piñas, rodajas de naranja secas y tela de yute. Finalmente, el monocromático parece costoso, pero solo requiere escoger un solo color (ej. todo azul) y usar adornos de ese tono en diferentes brillos (mate, glitter o de brillo, espejo), según Suárez, este particular aporta un aire de sofisticación sin gastar una fortuna.