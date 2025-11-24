Señales que regulan el tránsito

Las señales de tránsito buscan garantizar la seguridad vial, prevenir accidentes y ordenar la circulación de vehículos y peatones, mediante símbolos gráficos conocidos universalmente.

Las más comunes son las que indican los límites de velocidad, no parqueo, ceder el paso, entre otras. Sin embargo, hay otras de igual relevancia que se conocen en menor medida por ser menos frecuentes.

No bloquear intersección

A pesar de que esta señal aparece en numerosos cruces del país, es una de las menos conocidas y respetadas por los conductores.

Con esta, se busca evitar intersecciones colapsadas que agraven los tapones y dificulten la movilidad en ambas direcciones.

Al ver esta señal, es importante observar bien el tráfico antes de entrar al cruce, y asegurarse de que haya suficiente espacio al otro lado, y de lo contrario no pasar, aunque el semáforo esté verde.

Ciclovía

Indica un carril o vía exclusivo para bicicletas. Es poco visible para muchos conductores, especialmente en zonas donde recién se ha estrenado la infraestructura para ciclistas.

Desmonte de ciclista

Esta es similar a la anterior, e indica que los ciclistas deben descender de su bicicleta y continuar a pie, normalmente en pasos peatonales o zonas donde el flujo peatonal es elevado.

Zona 30

Señala que la velocidad máxima permitida en ese tramo es de 30 km/h. Aunque es común en países con infraestructura para ciclistas, en República Dominicana sigue siendo poco conocida, por lo que muchos conductores la pasan por alto.

Suele colocarse en áreas residenciales, zonas escolares, calles angostas o lugares donde peatones y ciclistas comparten el espacio, con el objetivo de reducir la velocidad y prevenir accidentes.

Inicio de vía de doble sentido con separador central

Informa que la vía tiene tránsito en ambos sentidos, pero con un separador físico en el centro. Es una señal útil para evitar confusiones, especialmente en avenidas que han sido recientemente reconfiguradas o ampliadas.

Preferencia al sentido contrario

Esta señal indica que, en un tramo específico de la vía, los vehículos que vienen en dirección opuesta tienen prioridad para pasar. Es poco frecuente, por lo que muchos conductores no la identifican de inmediato.

Suele colocarse en calles o puentes angostos donde no hay suficiente espacio para que dos vehículos circulen al mismo tiempo, así como en desvíos por obras y carriles reducidos. Ante esta señal, el conductor debe detenerse y permitir el paso del sentido contrario antes de continuar.

Aunque algunas de estas señales pueden pasan desapercibidas, todas cumplen una función vital en la organización del tránsito y la prevención de accidentes. Conocerlas no solo facilita la movilidad diaria, sino que también contribuye a una cultura vial más segura y responsable para todos.