Escuelas de conducción: un vehículo con rumbo a fortalecer la eduación vial en RD

En los más de 48,000 kilómetros cuadrados que constituyen la superficie total de la República Dominicana hay registradas unas 62 escuelas de conducción que le han permitido a miles de ciudadanos recorrer esa extensión, de este a oeste y de norte a sur, desde un volante seguro, responsable y técnicamente competente.

Para Lowis Díaz, fundador e instructor de la Escuela de Choferes Lowis, estos centros de capacitación son fundamentales para garantizar que las personas aprendan de manera segura y con conocimiento de las leyes de tránsito.

“No se trata simplemente de aprender a mover un vehículo, sino de adquirir hábitos correctos, conciencia vial y respeto por lo demás conductores y peatones”, destacó Lowis, quien desde su escuela ha acompañado a casi 4,000 personas a poner la marcha y no dar reversa en su decisión de construir la habilidad de la conducción.

Así como hay muchos que inician su rumbo de aprendizaje desde las escuelas, otros tantos parten desde el conocimiento empírico. Para el señor Lowis la diferencia entre ambas opciones es la estructuración del conocimiento y el uso de procedimiento de seguridad durante la formación. Agregó que desde el acompañamiento de profesionales avalados también se provee de disciplina y confianza al volante.

El antes mencionado centro es uno de los 62 registrados y regulados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), a través del Reglamento 1-19 de la institución, que establece las condiciones mínimas para la operación de las escuelas.

Actualmente, el Intrant se encuentra inmerso en la elaboración del borrador de la Normativa Técnica para el Desarrollo de las escuelas de conducción y en proceso de su revisión por parte de su Dirección Jurídica, la Dirección de Licencias de Conducir, la Escuela Nacional de Educación Vial (Enevial) y otras áreas técnicas vinculadas.

De acuerdo con informaciones suministradas por el Intrant, la normativa técnica, una vez aprobada, incluirá la supervisión pedagógica permanente, mediante equipos técnicos, posibilidad de mantener un registro electrónico de los alumnos y la participación de Enevial en el diseño de los programas formativos, materiales de apoyo y certificación de los instructores y directores.

Asimismo, establecerá los requisitos específicos para el desarrollo, autorización, supervisión y control de las escuelas de conducción, por lo que representa “un paso decisivo en la consolidación del sistema nacional de educación vial”.

Con este propósito, la institución, a través de la Enevial, ya ha iniciado un proceso de convocatoria para una jornada de capacitación y actualización, programada para iniciar en la tercera semana de noviembre de 2025.

Durante ese periodo se socializará el contenido preliminar de la normativa, unificaran estándares en la enseñanza teórica y práctica, e iniciaran el proceso de evaluación para la futura revalidación de las escuelas de conducción autorizadas.

La iniciativa busca empujar la modernización y formalización del sector, orientado a construir una cultura de conducción segura, responsable y alineada con los principios de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.