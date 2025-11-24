Entre camiones y mochilas: el riesgo que nadie detiene

Cada mañana, mientras los niños caminan hacia la escuela con sus mochilas y sonrisas, una amenaza silenciosa se cruza en su camino: los camiones de carga que transitan en plena hora escolar.

El rugido de los motores y el peso descomunal de estos vehículos se mezclan con la vulnerabilidad de los peatones más indefensos: los estudiantes. En cuestión de segundos, la rutina puede transformarse en tragedia.

Conscientes de esta realidad, las autoridades dominicanas han comenzado a mirar con mayor atención un problema que por años ha pasado inadvertido. Una resolución introducida en el senado por el legislador Antonio Marte solicita al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) regular la circulación de vehículos pesados durante los horarios de entrada y salida escolar.

El documento, amparado en la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, plantea que el tránsito simultáneo de estos vehículos de gran tamaño con los estudiantes especialmente entre las 6:30 a.m. y 8:30 a.m., 12:00 p.m. y 2:30 p.m., y 5:30 p.m. y 6:30 p.m. incrementa significativamente las posibilidades de accidentes, afectando la seguridad y tranquilidad de las comunidades.

La resolución exhorta al INTRANT a establecer, mediante disposición administrativa, la prohibición temporal de circulación de camiones y patanas en las áreas donde operen centros educativos, así como también a coordinar con el Ministerio de Educación campañas de orientación, señalización y educación vial. Además, se plantea que las medidas sean adaptadas a las condiciones particulares de cada municipio para garantizar su eficacia.

Análisis

Según datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI), los vehículos de carga están involucrados en más del 10 % de los accidentes de tránsito graves registrados en zonas urbanas del país. Los más frecuentes son camiones de volteo, patanas y furgones, con causas que van desde exceso de velocidad hasta fallas mecánicas y sobrecarga.

Las provincias con mayores reportes de incidentes en horario escolar son Santo Domingo Este, Santiago, San Cristóbal y La Vega, donde confluyen carreteras de alto tránsito con centros educativos. Padres y maestros han expresado su preocupación por la falta de regulación en las horas pico, especialmente en vías donde los estudiantes deben cruzar sin pasos peatonales seguros.

El INTRANT y la DIGESETT han implementado planes piloto de tránsito seguro escolar, con señalización especial, reductores de velocidad y presencia policial reforzada. Los primeros resultados son alentadores: en las zonas donde se han aplicado estas medidas, los accidentes relacionados con vehículos pesados han disminuido hasta en un 30 %.

Asimismo, el Gobierno ha puesto en marcha diversas iniciativas para fortalecer la seguridad vial, como el programa “Entorno Escolar Seguro”, que mejora la señalización y los pasos peatonales en escuelas; el proyecto “Hazte Visible”, ejecutado junto a la empresa 3M, que capacita a conductores de camiones sobre seguridad y visibilidad; y el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, declarado de prioridad nacional, que promueve la cooperación entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil para reducir las muertes en las vías.

Durante fechas de alta movilidad, como Semana Santa y Navidad, también se restringe la circulación de vehículos de carga pesada en rutas específicas, una medida preventiva que ha mostrado resultados positivos.

A pesar de los avances, las cifras continúan siendo preocupantes. En 2024 se registraron 3,114 muertes por accidentes de tránsito en la República Dominicana, según reportes oficiales. Los motociclistas representaron el 65.5 % de las víctimas fatales, los peatones el 13.4 %, y los jóvenes entre 15 y 29 años el 38 % del total.

Los expertos coinciden en que las leyes y resoluciones solo son efectivas si van acompañadas de educación y conciencia ciudadana. La regulación de vehículos pesados en horarios escolares es un paso significativo hacia una cultura vial más responsable, pero su éxito dependerá del compromiso sostenido de las autoridades y de cada conductor.

El tránsito en torno a las escuelas debe ser un espacio de protección, no de peligro. Las nuevas medidas representan una oportunidad para avanzar hacia ese objetivo, recordando que la seguridad de los niños no puede depender de la suerte, sino de decisiones valientes y oportunas.