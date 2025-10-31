Mujeres en la economía: avances con brechas persistentes

En la última década, las dominicanas han ganado terreno en el sistema financiero. Hoy representan casi la mitad de las personas con cuentas de ahorro y han incrementado su acceso al crédito bancario. Sin embargo, hay brechas que aún persisten, reflejando desigualdades que limitan su plena participación económica.

De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Bancos, el crédito otorgado a mujeres pasó de RD$134,495 millones a finales de 2014 a RD$473,390.3 millones a finales de 2024, para un crecimiento acumulado de 252 % en una década.

El saldo adeudado ha aumentado para ambos sexos, pero la brecha entre hombres y mujeres se ha mantenido, e incluso ampliado. “Eso podría estar vinculado a diferencias en el acceso al crédito, niveles de endeudamiento y patrones de consumo financiero entre ambos grupos”, analiza el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en su Informe de Coyuntura con Datos Desagregados por Género, publicado en marzo de 2025.

Captaciones

En cuanto a las captaciones, los depósitos a nombre de mujeres fueron de RD$247,400 millones en diciembre de 2014, y ascendieron a RD$695,500 millones para diciembre de 2024, reflejando un crecimiento de aproximadamente 181 % en ese período. En el caso de los hombres, para el mismo período pasaron de RD$329,260 millones a RD$928,759 millones, para un crecimiento de aproximadamente 182 %.

Aunque el crecimiento porcentual fue similar entre hombres y mujeres, los hombres siguen concentrando mayores montos absolutos en depósitos, lo que refleja una brecha persistente en capacidad de ahorro y acumulación financiera.

“Los menores niveles de captación a nombre de mujeres pueden estar asociados a factores como un acceso aún limitado a productos financieros, una mayor carga de responsabilidades económicas en el hogar y expectativas de dependencia económica, entre otros”, también señala el MEPyD en el documento citado.

Tasas de interés

Los datos del portal de estadísticas del Sistema de Información del Mercado Bancario Dominicano (SIMBAD), de la Superintendencia de Bancos, muestran que las tasas de interés en la última década siempre han sido mayores para las mujeres.

Al cierre de diciembre de 2024, las mujeres enfrentaban una tasa de interés de 20.66 %, mientras que los hombres accedían a créditos con una tasa de 20.43 %. Aunque la brecha de 0.23 puntos porcentuales es la más baja del período analizado, sigue evidenciando una desigualdad en las condiciones de financiamiento.

Esta diferencia, aunque reducida, plantea interrogantes sobre los criterios utilizados por las entidades financieras para establecer tasas. La persistencia de tasas más altas para las mujeres podría estar relacionada con percepciones de mayor riesgo crediticio o con condiciones menos favorables en los productos financieros ofrecidos.

Paradójicamente, los datos sobre clasificación de riesgo del saldo adeudado muestran que las mujeres presentan un mejor comportamiento financiero. En el nivel más bajo de riesgo (A), el 93.2 % de las mujeres están clasificadas, frente al 91.2 % de los hombres. Esto indica que, en promedio, las mujeres tienen una mayor capacidad para cumplir con sus obligaciones crediticias, lo que contradice la lógica detrás de las tasas más altas que enfrentan.

Además, en el nivel más alto de riesgo (E), solo el 0.3 % de las mujeres se encuentran clasificadas, en comparación con el 0.6 % de los hombres. Esta diferencia, aunque pequeña, refuerza la idea de que las mujeres son prestatarias más confiables.

Políticas de inclusión

En la sección de género, se destaca la cohesión social impulsada por las entidades financieras, evidencia de ello, es que al 2023, el 44 % de las entidades de intermediación financiera (EIF) tiene una política de igualdad de género y ofrecen productos y servicios diseñados exclusivamente para mujeres.

Además, el compromiso cultural y organizacional se refleja en alianzas estratégicas y asistencias para iniciativas con enfoque de género, en el 44 % y el 8 % de los BM y BAC respectivamente.

De acuerdo con un artículo de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), los bancos del país trabajan en la implementación del Código Financiero para la Mujer Emprendedora (WE Finance Code), el cual es impulsado a nivel global por la Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (We-Fi), y busca transformar el acceso a crédito y servicios financieros para micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres

Con este Código, los bancos “han logrado avances significativos en la recolección y desagregación de datos de crédito a mipymes por género. Actualmente, las entidades financieras están generando y utilizando esta información para análisis estratégicos y para la transformación de sus modelos de negocio con el fin de ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de las empresarias”, añadió la ABA.

“El impacto de estas acciones no solo fortalece el tejido empresarial femenino, sino que también impulsa la estabilidad y diversificación del sistema financiero en la región”, señaló el gremio empresarial en su artículo.