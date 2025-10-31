Leasing financiero, ¿de qué se trata?

El tema de las finanzas no siempre es bien entendido por todos. A veces los términos pueden hacer que algunas personas se sientan confundidos.

Uno de las productos financieros que se ha escuchado recientemente es el leasing. Por eso hablamos con Juan Ezequiel Vittini, mercadólogo y especialista en negocios y relaciones económicas internacionales, quien explica de manera llana todo lo que hay que saber sobre esta facilidad.

¿En qué consiste un leasing financiero?

Es básicamente un alquiler con opción a compra. Es decir, una institución financiera adquiere un bien como un vehículo, maquinaria o equipo y se lo entrega al cliente para que lo use por un tiempo determinado, pagando una cuota mensual. Al finalizar ese período, el cliente puede decidir si devuelve el bien o lo compra pagando un monto final acordado.

En pocas palabras, es una forma de financiar activos sin tener que comprarlos de inmediato.

¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?

Entre sus principales ventajas están:

• Permite acceder a bienes costosos sin hacer un gran desembolso inicial.

• Las cuotas suelen ser deducibles de impuestos si el bien se usa para fines productivos.

• Aunque no figura como un préstamo tradicional, el leasing representa un compromiso financiero que la entidad considera dentro de la capacidad de pago del cliente, ya que el bien pertenece al banco hasta el final del contrato.

• En cuanto a las desventajas, si se incumplen los pagos, la institución puede recuperar el activo. En algunos casos, el costo total puede resultar un poco más alto que comprarlo de contado.

¿Cuál es la diferencia entre el leasing y el préstamo?

La diferencia clave está en la propiedad del bien. En un préstamo tradicional, el cliente compra el activo con el dinero que le presta el banco y desde el primer día el bien le pertenece, aunque esté financiado. En cambio, con el leasing, el bien es propiedad de la institución financiera durante todo el contrato, y el cliente solo lo usa pagando cuotas. Al final puede decidir si lo compra o no.

Juan Ezequiel Vittini, mercadólogo y especialista en negocios y relaciones económicas internacionales.Cortesía

Imagina que necesitas una camioneta para tu empresa de distribución.

• Si tomas un préstamo tradicional, el banco te presta el dinero para comprarla. Desde el primer día, la camioneta está a tu nombre, aunque todavía estés pagando el préstamo. Es tuya, y tú te encargas de todo: mantenimiento, seguro, y los pagos del préstamo.

• Si haces un leasing financiero, el banco o la entidad financiera compra la camioneta y te la alquila por un período, digamos tres años. Tú la usas, la aprovechas para tu negocio, y pagas una cuota mensual. Al finalizar ese tiempo, tienes tres opciones: devolverla, renovar el contrato, o pagar un monto final para quedarte con ella definitivamente.

En resumen: con el préstamo, el vehículo es tuyo desde el inicio. Con el leasing, lo usas como si fuera tuyo, pero legalmente pertenece al banco hasta que decidas comprarlo al final.

¿Cuánto necesito de inicial?

En un leasing financiero, el monto de inicial o prima depende de la política de la institución, pero normalmente ronda entre el 10 % a un el 30 % del valor del bien. Algunas entidades ofrecen 0 % según el perfil del cliente.

Por ejemplo: si vas a adquirir un camión valorado en RD$2,000,000, podrías necesitar un inicial de unos RD$200,000 a RD$600,000, dependiendo del plazo, tu historial crediticio y el tipo de bien.

El resto se financia en cuotas fijas mensuales, y al final del contrato puedes pagar un valor residual (una especie de cuota final) si decides quedarte con el bien.

¿Todas las personas pueden optar por esta herramienta financiera?

En principio, sí, tanto empresas como personas físicas pueden acceder al leasing, siempre que cumplan con los requisitos de evaluación crediticia de la entidad financiera. Sin embargo, suele estar más orientado a negocios o profesionales que buscan financiar equipos de trabajo, transporte o maquinaria productiva.

¿Existe este tipo de facilidad en el país?

Sí, en la República Dominicana varias instituciones financieras, incluyendo bancos múltiples y asociaciones, ofrecen productos de leasing financiero. En los últimos años ha crecido bastante su uso, especialmente en sectores como transporte, construcción, agroindustria y energía, donde las empresas prefieren no inmovilizar capital comprando equipos de contado.

Además de este producto, ¿cuáles otros se ofrecen que permiten a los clientes obtener ciertos productos?

Además del leasing, existen otras opciones como:

• El renting, que es parecido al leasing, pero sin opción de compra y con servicios incluidos (mantenimiento, seguro, etc.).

• El factoring, donde una empresa puede adelantar el cobro de sus facturas para mejorar su liquidez.

• El crédito comercial o líneas de crédito rotativas/revolvente, que permiten disponer de fondos según necesidad.

• El fideicomiso de inversión o de garantía, que también se está usando para facilitar acceso a activos o proyectos sin depender de un préstamo tradicional.