Ahorro en tiempos digitales: el desafío de cuidar tu dinero cuando todo está a un clic

En la actualidad, administrar el dinero no solo implica saber cuánto entra y cuánto sale, sino también protegerlo de un clic equivocado, de una aplicación digital fraudulenta o de los impulsos de consumo que se alimentan con las pantallas.

En la era digital, el verdadero desafío ya no es solo ganar dinero, sino conservarlo. Ahora, la pregunta es ¿es posible hacerlo en medio de tanta inmediatez?

La experta en finanzas Dileiny Concepción, advierte sobre los nuevos riesgos y propone estrategias simples para empezar a ahorrar de forma consciente y segura.

Concepción explica que es fundamental tener siempre presente que bajo ningún concepto se debe compartir credenciales de oficina virtual o banca por Internet, especialmente con prestamistas informales. “Ahora mismo se está usando mucho que si una persona tiene deudas informales le piden las claves de sus oficinas virtuales o de su internet banking. Eso es sumamente peligroso”, agrega.

Recomienda, utilizar canales seguros para comunicarse con los bancos y no compartir detalles de cuentas personales por redes sociales, aunque sea en conversaciones privadas. “Incluso cuando van al cajero no pedir ayuda o no dejar que nadie se le acerque. Si la persona no tiene habilidad digital para hacer cualquier trámite, que se dirija directamente a la entidad”, especifica la creadora de Vida Finanzas RD.

Riesgo digital financiero ¿Cómo darse cuenta?

Al ser consultada sobre las señales que deberían alertar a un usuario de que podría estar siendo víctima de un riesgo digital financiero, Dileiny Concepción enfatiza en la importancia de revisar regularmente los estados de cuenta bancarios y de tarjetas, asociar notificaciones por correo electrónico para cargos y estar alerta a transacciones no reconocidas.

“Cuando tú ves cualquier cargo que no te corresponde o que no reconoces, es importante estar alerta y en cuanto a un fraude digital, evidentemente, irse siempre por los canales seguros, llamar directo a tu banco, porque muchas veces nos llaman a nosotros y nosotros comenzamos a hablar y a decir todo, pero los bancos no suelen pedir datos personales”, agrega.

Gestión del dinero en la actualidad

En un entorno digital y acelerado, hay muchas conveniencias, pero también hay una reducción de la conciencia del gasto. Esto, debido a que las herramientas financieras digitales han alterado significativamente la forma en que se maneja el dinero.

“Es importante tomar en cuenta que manejar siempre tarjetas de débito, que están directamente asociadas a tu dinero, a tu cuenta bancaria, es mucho más riesgoso que manejar tarjetas de crédito, que evidentemente tienen un seguro y que es dinero del banco”, explica Concepción, haciendo énfasis en que estas últimas requieren una administración cuidadosa para evitar una deuda acelerada.

El ahorro como hábito

Más allá de los riesgos digitales, el reto también está en aprender a manejar el dinero de forma más consciente. Ahorrar, aunque parezca una tarea imposible en medio de tanta presión económica, sobre todo en esta era digital, es una de las decisiones más importantes para construir una vida tranquila.

La especialista en finanzas Dileiny Concepción, explica que el primer paso no es solo la cantidad, sino el hábito. “Lo primero es definir qué monto puedes ahorrar, y eso se hace con un presupuesto donde identifiques tus ingresos, tus gastos y tu capacidad de ahorro. Se empieza con lo que se pueda. Lo importante es crear el hábito y tener constancia”, indica.

Dileiny Concepción, experta en finanzasCortesía

Recomienda separar las cuentas: una para los gastos y otra exclusivamente para el ahorro. “Así el dinero no está dentro de tu día a día. Y si puedes automatizarlo, mejor. Muchos bancos ya permiten configurar un débito automático hacia una cuenta de ahorro”, señala la experta, agregando que una vez se consolida la costumbre, es posible dar el siguiente paso: invertir, y “hacer que el dinero genere más dinero”.

Disciplina financiera constante

Concepción reconoce que la inmediatez digital también ha transformado la manera en que se gasta, por lo que la disciplina y el autoconocimiento resultan claves.

“La persona tiene que conocerse. Si sabe que las suscripciones o las compras online son su punto débil, debe tomar precauciones. El autocontrol es fundamental”, subraya.

Desde las compras impulsivas hasta las responsabilidades del mes. El consejo de Concepción aplica para todo: anotar todo, ir con lista al supermercado, evitar navegar sin propósito y priorizar lo necesario, son estrategias sencillas pero efectivas.

En cuanto a recursos, la experta recomienda usar las herramientas que mejor se adapten al estilo de vida de cada persona.

“Si eres más digital, puedes usar una aplicación o un formato de Excel; si no, una libreta funciona igual. Lo importante es encontrar una forma que entiendas y puedas mantener en el tiempo”, explica.

Algunas aplicaciones recomendadas por Concepción son Monefy y las plantillas gratuitas disponibles en Excel o en páginas de expertos en finanzas personales.

En cuanto al porcentaje ideal de ahorro, insiste en que lo esencial es comenzar. “Siempre se recomienda el 10 %, pero si no se puede, empieza con lo que tengas y ve aumentando poco a poco. Lo importante es empezar”.

El ahorro como herramienta para una vida tranquila: historias reales

Detrás de cada peso guardado en una cuenta de banco u otro método de ahorro, hay autocontrol, decisiones, renuncias y metas.

Suanny Acosta, por ejemplo, reconoce que aprender a ahorrar cambió su relación con el dinero. “Trato de ahorrar lo más que pueda. Antes gastaba mucho en salidas o comida, pero ahora tengo metas claras. Estoy realizando pagos importantes y ahorro para mis vacaciones. Mis ahorros no los toco, me hago de cuenta que no existen”, cuenta.

Algo similar vivió Saliyu Alcántara, quien comenzó a ahorrar durante la pandemia.

“Pensaba que no podía porque mi salario era bajo, pero me di cuenta de que debía empezar con lo que tenía. Empecé con un 5 % y fui aumentando. La tranquilidad que da tener un fondo de emergencia no tiene precio”, asegura.

Hoy, ambas afirman, disfrutan de una mayor libertad financiera.

“He logrado metas como pagar mi carro, irme de viaje y resolver imprevistos sin endeudarme. No fue fácil, pero se logra con planificación y sacrificio”.

En una era donde el dinero se mueve con un clic y las tentaciones están a un paso, ahorrar puede parecer un desafío. Pero como recomienda la experta y quienes ya lo practican, no se trata de cuánto, sino de empezar.

El ahorro continúa siendo una de las formas más poderosas de ganar tranquilidad en medio de la incertidumbre digital.