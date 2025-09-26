Turismo de cruceros en RD: viento en popa y a toda marcha

El pasado mes de agosto se firmó un acuerdo estratégico entre el Gobierno dominicano y la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA, en inglés), acto que estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo David Collado.

Durante el acto, el primer mandatario expresó que “el turismo de crucero está en su mejor momento y estará mucho mejor en los años venideros”.

Esto gracias a que desde el Estado se ha trabajado para reforzar esta área del turismo que impacto la economía local de manera directa.

Pero, la pregunta sería, ¿cuántos y cuáles puertos tiene República Dominicana para recibir cruceros? En las provincias donde quedan estos puertos, ¿qué atractivos hay para los cruceristas que desembocan allí? Veamos…

Al norte

Amber Cove y Taíno Bay son dos puertos ubicados en Puerto Plata, siendo el primero uno de los más importantes del país, recibiendo en el mes de agosto 17 barcos de los 22 que se tenían proyectados.

Y es que “La novia del Atlántico” tiene mucho por ver y ofrecer. No solo es trato de su gente, sino que la belleza de sus playas, destacándose playa Dorada, donde se puede hacer snorkel y Cabarete, conocida a nivel mundial por la práctica de kitesurf, surf y windsurf.

Para los que quieren más aventura, los 27 charcos de Damajagua los esperan listos para subir la adrenalina. Sin embargo, para los que quieren una diversión con el mundo marino Ocean World es el punto de referencia.

Puerto Plata es mucho con demasiado, como dice una frase popular, pues no solo cautivan sus playas, sino que sus hermosas vistas, las cuales puedes apreciar desde el Teleférico y ver hasta donde se pierde el cielo y el mar, luego llegas a la Loma Isabel de Torres y apreciar una naturaleza que entre el calor y la flora de aquel lugar te envuelve. ¡No debes olvidar hacerte fotos con el Cristo, si no lo haces es casi como que no subiste!

La calle rosa, la Fortaleza San Felipe, hoteles de alta calidad, comida criolla preparada con todo el amor y sazón nativo, permiten al turista vivir una experiencia única y que querrá repetir una y otra vez.

Al este

La Romana Cruise Terminal, es otro de los puertos más importantes que tiene RD, que recibió hasta agosto de este año un total de 206,150 visitantes.

A pesar de que este puerto posee un complejo turístico propio que brinda al turista una experiencia única, La Romana ofrece diversas opciones para el disfrute de quiénes han decidido atracar allí.

Empezando por Altos de Chavón, lugar que ha sido escenario de grandes eventos nacionales e internacionales, su estructura brinda la locación perfecta para esas fotos de ensueño al estilo mediterráneo; además del arte, la cultura, tiendas de regalos y restaurantes para que el recorrido sea completo.

La Romana Cruise TerminalFuente Externa

Bayahibe, es otro de los atractivos que tiene esta provincia occidental. Este es un pueblo de pescadores, gente buena y amante de la comida marina, por eso los turistas podrán encontrar diversos restaurantes de maricos locales preparados por los lugareños. Las tiendas de artesanías y las hermosas playas hacen que el recorrido sea de lujo.

Isla Saona, es la isla más famosa del país, allí se encuentran playas vírgenes, aguas cristalinas, piscinas naturales y un parque eco turístico para los amantes de la naturaleza.

Y si lo que buscas es lujo y confort, Casa de Campo Resort es tu lugar indicado. Sus campos de golf han sido testigos de importantes campeonatos de este deporte exclusivo, así como su amplio puerto ha recibido a numerosos yates e importantes figuras.

El puerto de La Romana desempeña un papel vital para la economía de la región pues genera empleos directos en el sector turismo, en el transporte y el comercio minorista.

Isla Catalina, es más común por recibir embarcaciones de fondeo, pero también se suma a los puertos que inyectan al PIB de la economía. En lo que va de año han embarcado en su terminal unas 20,204 cruceristas, los cuales en su mayoría visitan la isla para practicar snorkel y otros deportes acuáticos.

Noreste

Si de belleza escondida y playas paradisíacas se trata, Samaná es la clave. Aunque la nueva terminal se inaugura en octubre de este año para recibir tres cruceros simultáneos, hasta ahora su puerto ha sido un punto efectivo en el crecimiento del turismo de cruceros.

Según lo presentado por el ministro de turismo, el agosto este puerto recibió a 44, 242 turistas que arribaron a la costa del noreste para disfrutar de la península.

Y es que si es un placer para los locales, para los turistas es un lujo, por eso cuando llegan no se quieren ir. Una provincia costera que desde que llegas te recibe con buena comida, casi toda con el ingrediente característico, “el coco”, mariscos frescos para degustar preparados en diferentes formas, y ni hablar de los lugares a visitar.

Mencionar sus playas es querer darse un chapuzón, El Limón, Rincón, Cosón, Las Galeras, Las Terrenas, con sus aguas cristalinas, los rayos cálidos del sol, los hermosos paisajes naturales prestos para recrear tus mejores fotos, recuerdan al crucerista porque las playas de RD son sus favoritas.

Para el alojamiento ofrece la variedad que deseas vivir. Desde comodidad con hoteles de lujo, villas para grupos y si deseas algo más privado y amigable con el medio ambiente, pues el ecoturismo es tu opción.

Cayo Levantado es una pequeña isla a la que puedes llegar desde Samaná, allí la experiencia es exclusiva. Disfrutarás de su playa que lleva el mismo nombre, resort de la más alta calidad y por supuesto tiendas de regalo para que te lleves un recuerdo tangible de la isla.

En la misma ciudad

Según el referido informe, unos 30,570 pasajeros desembarcaron en el mes de agosto en los puertos de Santo Domingo.

Ubicados en puntos estratégicos, las terminales San Souci y Don Diego, permiten a los pasajeros dar un recorrido por la Zona Colonial y sus diferentes puntos históricos, así como el Faro a Colón, un monumento emblemático del país.

Cada turista que desembarca en estos puertos tiene la oportunidad no solo de visitar la Ciudad Primada de América, sino de compartir con los dominicanos la vida capitalina con cada una de las características que tienen sus lugareños.

Centros comerciales, parques, plazas de recreación, monumentos históricos, iglesias emblemáticas, arte y museos son de las atracciones propias que brinda el Gran Santo Domingo para quienes desean hacer un recorrido por ella.

Además, la vida nocturna permita que puedan disfrutar de la variedad musical dominicana, visitar restaurantes para comer comida criolla, al igual que la comida callejera.