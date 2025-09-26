Especial de Turismo
Los tipos de turismo: diversidad y crecimiento en la industria global
- El turismo es uno de los sectores económicos más dinámicos y de rápido crecimiento en el mundo, llegando a representar una fuente crucial de ingresos para muchos países.
Si te desplazaste de un lugar a otro para conocer culturas, paisajes, tener experiencias nuevas o si por el contrario, hiciste un viaje de negocios o salud a un país o ciudad distinta a la tuya, eso se denomina turismo.
A lo largo de las últimas décadas, el turismo ha evolucionado, diversificándose en una amplia variedad de formas, cada una adaptada a las necesidades y preferencias de diferentes grupos de viajeros.
Conozcamos algunos de los tipos de turismo que están definidos por la Organización Mundial del Turismo (OMT), sus características e impacto.
Turismo costero, marítimo y de agua interiores
Este tipo de turismo incluye las actividades relacionadas con las aguas, abarcando la subcategoría del turismo de sol y playa, una de las más populares.
Este segmento turístico es particularmente importante para los países insulares, como la República Dominicana, y las regiones costeras, donde representa una gran parte del PIB.
También se deben considerar los cruceros y las actividades turísticas en yates o barcos, así como los deportes náuticos en entornos acuáticos dentro de las fronteras terrestres, como lagos, ríos, pozas, arroyos, aguas subterráneas y manantiales.
En el país lo que más hay es oferta de playa, ríos, lagunas y cascadas por visitar.
Turismo cultural
La motivación detrás de este tipo de turismo es aprender, descubrir y explorar atractivos culturales, los cuales abarcan la riqueza cultural de una sociedad, incluyendo artes, arquitectura, historia, gastronomía, literatura, música, industrias creativas y tradiciones vivas.
En este renglón se encuentra por excelencia la Ciudad Colonial, Patrimonio de la Humanidad; La Fortaleza San Felipe en Puerto Plata y el Monumento a los Héroes de la Restauración en Santiago.
Ecoturismo
El ecoturismo se ha consolidado como una tendencia en auge. Se enfoca en ofrecer experiencias que permitan a los turistas disfrutar de la naturaleza de manera responsable y sostenible. Además, involucra a las comunidades locales, creando oportunidades de empleo y desarrollo.
En ecoturismo dominicano destacan lugares como: Parque Nacional Los Haitises, las ballenas jorobadas en Samaná, Parque Nacional Sierra de Bahoruco, Bahía de las Águilas en Pedernales, las Dunas de Baní y ríos en Jarabacoa y Constanza.
Turismo de negocios
Este se enfoca en los viajes realizados con fines laborales o profesionales. Este tipo de turismo incluye la participación en conferencias, ferias comerciales y reuniones corporativas.
Turismo de salud
En este tipo de turismo, el objetivo principal es mejorar la salud física, mental y/o espiritual mediante actividades médicas y de bienestar, lo que ayuda a las personas a satisfacer sus necesidades y a funcionar de manera más efectiva en su entorno y sociedad. El término turismo de salud engloba el turismo de bienestar y el turismo médico.
Turismo rural
Aquí los visitantes disfrutan de experiencias relacionadas con la naturaleza, la agricultura, las culturas y formas de vida rurales, así como con la pesca con caña y la exploración de lugares de interés.
Se lleva a cabo en áreas no urbanas (rurales) que se caracterizan por una baja densidad de población, paisajes dominados por la agricultura y la silvicultura, y estructuras sociales tradicionales.
En el país tenemos 31 provincias por conocer.
Turismo urbano o de ciudad
Este tipo de turismo ofrece un espectro diverso de experiencias y productos culturales, arquitectónicos, tecnológicos y sociales. Aquí resalta el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y Santiago.
Turismo de aventura
Este tipo de turismo atrae a aquellas personas que buscan emociones y desafíos en sus viajes. Puede incluir actividades como el montañismo, el paracaidismo, el alpinismo, el rafting, el senderismo o el buceo.
Los lugares con mayor turismo de aventura son: Punta Cana, Puerto Plata, Jarabacoa y Constanza.
Turismo gastronómico
En este caso, la actividad está centrada en la experiencia culinaria del viajero, que incluye degustar comidas y productos locales. Además de disfrutar de platos auténticos y novedosos, los turistas pueden participar en visitas a productores locales, festivales de comida y clases de cocina.
La gastronomía dominicana es única en cada provincia y región que visites, desde platos tradicionales hasta dulces típicos característicos de cada lugar.
Turismo deportivo
En esta forma de turismo los visitantes participan activamente o como espectadores en eventos deportivos, que suelen involucrar actividades competitivas tanto comerciales como no comerciales.
Aquí los reyes del turismo deportivo son Punta Cana, La Romana, Cabarete, en Puerto Plata y para senderismo y ciclismo, toda la Coordillera Central.
Turismo religioso
Abarca los viajes realizados para experimentar la espiritualidad, la fe o la cultura de una religión.
En el país son muy visitadas: la Catedral de Santo Domingo, la Basílica de Higüey y el Santuario del Santo Cerro en La Vega.