Los tipos de turismo: diversidad y crecimiento en la industria global

Si te desplazaste de un lugar a otro para conocer culturas, paisajes, tener experiencias nuevas o si por el contrario, hiciste un viaje de negocios o salud a un país o ciudad distinta a la tuya, eso se denomina turismo.

A lo largo de las últimas décadas, el turismo ha evolucionado, diversificándose en una amplia variedad de formas, cada una adaptada a las necesidades y preferencias de diferentes grupos de viajeros.

Conozcamos algunos de los tipos de turismo que están definidos por la Organización Mundial del Turismo (OMT), sus características e impacto.

Turismo costero, marítimo y de agua interiores

Este tipo de turismo incluye las actividades relacionadas con las aguas, abarcando la subcategoría del turismo de sol y playa, una de las más populares.

Las playas tropicales de RD son uno de los principales atractivos para los turistas.Shutterstock

Este segmento turístico es particularmente importante para los países insulares, como la República Dominicana, y las regiones costeras, donde representa una gran parte del PIB.

También se deben considerar los cruceros y las actividades turísticas en yates o barcos, así como los deportes náuticos en entornos acuáticos dentro de las fronteras terrestres, como lagos, ríos, pozas, arroyos, aguas subterráneas y manantiales.

En el país lo que más hay es oferta de playa, ríos, lagunas y cascadas por visitar.

Turismo cultural

La motivación detrás de este tipo de turismo es aprender, descubrir y explorar atractivos culturales, los cuales abarcan la riqueza cultural de una sociedad, incluyendo artes, arquitectura, historia, gastronomía, literatura, música, industrias creativas y tradiciones vivas.

En este renglón se encuentra por excelencia la Ciudad Colonial, Patrimonio de la Humanidad; La Fortaleza San Felipe en Puerto Plata y el Monumento a los Héroes de la Restauración en Santiago.

Ecoturismo

El ecoturismo se ha consolidado como una tendencia en auge. Se enfoca en ofrecer experiencias que permitan a los turistas disfrutar de la naturaleza de manera responsable y sostenible. Además, involucra a las comunidades locales, creando oportunidades de empleo y desarrollo.

En ecoturismo dominicano destacan lugares como: Parque Nacional Los Haitises, las ballenas jorobadas en Samaná, Parque Nacional Sierra de Bahoruco, Bahía de las Águilas en Pedernales, las Dunas de Baní y ríos en Jarabacoa y Constanza.

Turismo de negocios

Este se enfoca en los viajes realizados con fines laborales o profesionales. Este tipo de turismo incluye la participación en conferencias, ferias comerciales y reuniones corporativas.

Turismo de salud

En este tipo de turismo, el objetivo principal es mejorar la salud física, mental y/o espiritual mediante actividades médicas y de bienestar, lo que ayuda a las personas a satisfacer sus necesidades y a funcionar de manera más efectiva en su entorno y sociedad. El término turismo de salud engloba el turismo de bienestar y el turismo médico.

Turismo rural

Aquí los visitantes disfrutan de experiencias relacionadas con la naturaleza, la agricultura, las culturas y formas de vida rurales, así como con la pesca con caña y la exploración de lugares de interés.

Se lleva a cabo en áreas no urbanas (rurales) que se caracterizan por una baja densidad de población, paisajes dominados por la agricultura y la silvicultura, y estructuras sociales tradicionales.

En el país tenemos 31 provincias por conocer.

Turismo urbano o de ciudad

Este tipo de turismo ofrece un espectro diverso de experiencias y productos culturales, arquitectónicos, tecnológicos y sociales. Aquí resalta el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y Santiago.

Turismo de aventura

Este tipo de turismo atrae a aquellas personas que buscan emociones y desafíos en sus viajes. Puede incluir actividades como el montañismo, el paracaidismo, el alpinismo, el rafting, el senderismo o el buceo.

Si quieres vivir aventura o actividades extremas, en República Dominicana enontrarás lo que buscas.Shutterstock

Los lugares con mayor turismo de aventura son: Punta Cana, Puerto Plata, Jarabacoa y Constanza.

Turismo gastronómico

En este caso, la actividad está centrada en la experiencia culinaria del viajero, que incluye degustar comidas y productos locales. Además de disfrutar de platos auténticos y novedosos, los turistas pueden participar en visitas a productores locales, festivales de comida y clases de cocina.

La gastronomía dominicana es única en cada provincia y región que visites, desde platos tradicionales hasta dulces típicos característicos de cada lugar.

Turismo deportivo

En esta forma de turismo los visitantes participan activamente o como espectadores en eventos deportivos, que suelen involucrar actividades competitivas tanto comerciales como no comerciales.

Aquí los reyes del turismo deportivo son Punta Cana, La Romana, Cabarete, en Puerto Plata y para senderismo y ciclismo, toda la Coordillera Central.

Turismo religioso

Abarca los viajes realizados para experimentar la espiritualidad, la fe o la cultura de una religión.

En el país son muy visitadas: la Catedral de Santo Domingo, la Basílica de Higüey y el Santuario del Santo Cerro en La Vega.