Un mercado laboral transformado por la tecnología

Desde hace un tiempo las carreras universitarias han ido evolucionando, y junto a ellas el mundo laboral.

Al momento de inscribirse en el nivel superior, los jóvenes deberían notificar si su elección pertenece a alguna de las carreras del futuro o es de aquellas que tendrá que actualizar para no ser reemplazado por la IA.

Así que hablemos un poco de que significa carreras STEM, cuáles profesionales aplican en este grupo y cómo se han transformado con el auge del crecimiento tecnológico.

El término STEM son las abreviaturas en inglés de las palabras: Science, Technology, Engineering y Mathematics, y que en español se traduce como Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

Estas carreras abarcan diferentes disciplinas, y tienen como función brindar una formación integral, pues dan cabida a una gran cantidad de áreas del conocimiento que puede resultar muy útil a la hora de resolver problemas del día a día.

Es importante destacar que dichas disciplinas están caracterizadas por la creatividad y que se unen a un proceso interdisciplinario, que permite a los estudiantes aprender a tener un mejor pensamiento crítico a través de actividades prácticas, el impulso y crecimiento de competencias y les ayuda a cubrir necesidades futuras.

La necesidad de contar con profesionales que tengan habilidades STEM, surgió gracias al auge de la tecnología y la urgencia de contar con las competencias requeridas para poder adaptarse, de forma más fácil y eficiente, a los cambios repentinos que sufre el mundo. En ese sentido, los estudiantes desarrollan competencias transversales y habilidades que sirven para adaptarse con mucha más facilidad a esos cambios tecnológicos.

Las más demandadas

Actualmente el mercado laboral busca ciertos perfiles que están muy relacionados a los las disciplinas STEM, pues algunas se aplican en el mundo educativo, y se proyectan como la fuente laboral más importante en el futuro cercano.

Cinco áreas STEM que están teniendo mayor acogida:

Desarrollo de software y apps

La tecnología seguirá aumentado, al igual que las aplicaciones, programas o dispositivos que se usan de forma constante, necesitan recibir actualizaciones permanentemente para suplir los requerimientos de los usuarios. Por esa razón, las disciplinas relacionadas con el desarrollo siempre tendrán un espacio entre nosotros.

Científico de datos

Como su nombre lo indica, el científico de datos es aquel profesional que puede recopilar y analizar grandes volúmenes de datos e información, para buscar mejores estrategias tanto para las instituciones educativas y gubernamentales, como para las organizaciones que requieren de perfiles técnicos formados.

La capacidad de gestión de datos, el tratamiento de los datos, la limpieza de los mismos, la consolidación de informes, o el hacer predicciones con base en los datos recolectados son algunas de las funciones más importantes de este perfil.

Medicina

La medicina ha estado aquí desde el surgimiento del mundo. De no ser por la medicina y sus avances constantes, la humanidad no se encontraría en el lugar que hoy ocupa. Los médicos no solo están para interactuar con sus pacientes, sino que tienen la experiencia necesaria para identificar problemas y poder resolverlos.

Gerente de TI

Es quien gerencia y vigila que los sistemas de información y electrónicos de las organizaciones estén funcionando de manera eficiente y correcta. Esta supervisión es fundamental para garantizar un mejor desempeño de la organización permitiéndoles alcanzar sus metas de negocio.

Estadística

La estadística es otra de las disciplinas que ha tomado mucha fuerza en los últimos años. Contar con un profesional que no solo sepa investigar e interpretar los cambios constantes del mundo actual, sino que utilice herramientas de vanguardia para hacer análisis que permitan prevenir riesgos futuros, es de suma importancia dentro de las organizaciones.

Las disciplinas relacionadas con el desarrollo siempre tendrán un espacio entre nosotros.Istock

Los profesionales que cuentan con una formación STEM están en todos los ámbitos de la vida, pues desarrollan habilidades técnicas que son de uso constante.

Desglose de las STEM

Las áreas de conocimiento que componen las carreras, que sirven para necesidades futuras de las empresas.

Science (Ciencia)

Cuando se habla de ciencia, se refiere a las prácticas científicas, ese campo del conocimiento en el que experimentar, poner en práctica, investigar y analizar hacen parte del día a día.

Gran cantidad de perfiles profesionales científicos como la medicina, la biología, la física, la microbiología, la astronomía, ciencia de los alimentos o la química.

Technology (Tecnología)

En esta, se encuentra un amplio abanico de carreras mucho más técnicas y bien conocidas por la sociedad, como lo son la programación, la informática, el desarrollo de software y aplicaciones, la robótica, big data, realidad virtual, realidad aumentada, nanociencia, bioinformática, ciencias de la computación, desarrollo de aplicaciones web y sus similares.

Engineering(Ingeniería)

Como su nombre lo indica, esta es una rama STEM en la que todas las ingenierías tienen cabida. Desde ingenierías más tecnológicas como la ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica, mecatrónica, de sistemas, entre otras, hasta las ingenierías más operativas como la ingeniería civil, la ingeniería industrial, etc.

Mathematics (Matemáticas)

En este conjunto de habilidades se encuentran aquellas que se relacionan con carreras de ciencias exactas, como las matemáticas, la física, la química, entre otras. Algo para destacar en este caso, es que estas guardan una estrecha relación con las disciplinas científicas y tecnológicas.