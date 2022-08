Casos de éxito: El peso de las denuncias en el Listín

Yadimir Crespo

Santo Domingo, RD

“Yo le doy muchas gracias a Dios, a los de Jompeame y a ustedes (Listín Diario) que me han dado seguimiento”. Las palabras son de doña Carmen Ferreras, quien con lágrimas de alegría expresaba su profundo agradecimiento al ver que uno de sus sueños se hacía realidad luego de que este medio, que hoy cumple 133 años de fundado, diera cobertura a su historia.

El pago de la hipoteca de su casa era su mayor anhelo, el cual se vio tronchado luego de que perdiera su empleo a causa de una fibrosis pulmonar que le aqueja y que su hijo mayor, Joel Díaz, quien trabajaba para ayudarla, fuera asesinado a manos de una patrulla policial cuando regresaba de Villa Altagracia junto a su esposa Elisa Muñoz.

Las negligencias y los retrasos en cumplir las diversas promesas que juró el gobierno a las familias de las víctimas cuando esta tragedia, ocurrida la noche del 30 de marzo de 2021, trastornó a toda la sociedad dominicana, fueron reseñados en las páginas de las versiones impresa y digital del decano de la prensa dominicana.

Hace unas semanas la historia de doña Carmen se convirtió en una de las más recientes denuncias que ha tenido respuesta y, sobre todo, que ha transformado una vida.

Así también cambió la vida de Alan, especialmente en sus estudios. Este niño de 12 años fue conocido en 2021 por una estudiante del grupo de Periodistas por un Año de entonces. Durante un recorrido en una zona vulnerable tras unos aguaceros que incidieron sobre Santo Domingo, la joven periodista Nairobi Núñez coincidió con el preadolescente.

De apellido Mercedes, el menor le pidió ayuda para conseguir una tablet con la que pudiera enviar sus tareas de la escuela y subir sus canciones a YouTube, pues se considera un artista.

La historia fue publicada un martes y ya al día siguiente, recibió su tablet tan deseada de parte de Juan Beato, quien se sensibilizó con su caso.

Sin dudas, este medio ha servido de espacio para que desde niños hasta ancianos cumplan sueños que quizás sin esta exposición o sin la ayuda de otros les hubiese resultado imposible.

Richard Rodríguez, un gomero que vive hace al menos 20 años encima de un árbol que creció en la calle Pedro Livio Cedeño, en el barrio de Villas Agrícolas, es otra de las realidades que una vez expuestas en Listín Diario fue tomada en cuenta y obtuvo la reacción de las autoridades.

“Ay, amiguita, yo no creo lo que me está pasando”, esa fue su reacción cuando la periodista asignada lo visitó para darle seguimiento al caso. Richard no creía que pasaría de una casita hecha de madera y piezas de zinc a un techo digno, esto luego de que la primera dama, Raquel Arbaje, manifestara la intención de ayudarle, proceso que inició de inmediato.

A la lista se suma el caso de Sobeida Made, la joven maestra que se hizo viral al publicar una foto en el día de su graduación sosteniendo el martillo de su esposo y que pedía un nombramiento en el Ministerio de Educación.

Luego de una entrevista leída por el ministro Roberto Fulcar, la pedagoga fue recibida por el funcionario en su despacho. Allí ambos conversaron y le prometió que la ayudaría. Un mes después se hizo oficial su designación y le otorgaron una beca para estudiar una especialidad.

Desde los editoriales

Los editoriales de Listín Diario también han sido eco de denuncias sociales y la procura de la defensa de los derechos humanos, demostrando que en la prensa reside el cuarto poder de este estado democrático.

Como si se regresara en el tiempo hasta 1973, cuando don Rafael Herrera dirigía la redacción de este diario y publicó varios editoriales en reclamo de un embargo injusto que se había hecho al periódico por alegada difamación, en abril de este año fue común que estos textos giraran alrededor del atropello del que fueron víctimas un equipo de periodistas de Listín Diario.

“El despojo y eliminación de la memoria de los equipos electrónicos usados por uno de nuestros periodistas, cometido por parte de la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre constituye un acto gravísimo contra la libertad de prensa (...) El Listín Diario condena estas prácticas represivas porque afectan derechos ciudadanos y garantías fundamentales ya que, al quedar impunes o toleradas por las máximas autoridades, pueden abrir los cauces al irrespeto y descalabro de las libertades públicas, esenciales para sostener la democracia”, cita el editorial escrito por el director Miguel Franjul el 12 de abril de 2022.

Otra de ellas en el último año fue publicada a finales de marzo, en el que se reprochaba las condiciones de hacinamiento con las que eran recibidos los reclusos en la carcelita de Bella Colina. Se trataba de un sótano en ese sector de Santo Domingo Oeste en el que se realizaban diversas irregularidades, “desde contubernios de policías con los privados de libertad hasta un sistema de ‘peajes’ para que algunos salgan a beber y parrandear en las calles”.

“¿Quién o qué órgano con potestad legal autorizó la operación de ese chiquero en función de cárcel de presos preventivos, en la que ni siquiera existe un alcaide?”, cuestionó este diario, a la vez que se solicitó el cierre de la cárcel.

En reacción al seguimiento brindado por Listín Diario mediante varios reportajes y una exhaustiva cobertura, el director general de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then, ordenó una investigación sobre las irregularidades. Luego fueron trasladados la mayoría de los presos.

De igual forma, el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión, prometió investigar las violaciones que se están presentando con el paso rápido, donde se está permitiendo que gente que no tiene el marbete, pague en efectivo en los carriles exclusivos para los prepagados.

Ascención atribuyó las irregularidades a que a veces se producen problemas de comunicación entre quienes los operan y las recargas en el sistema.

“El hecho de que un medio tan importante hable de ese tema amerita que nosotros hagamos las indagatorias”, afirmó el ministro, en referencia a lo planteado en el editorial del lunes 16 de mayo.

Otro ministro que impulsó acciones tras las denuncias presentadas por Listín Diario fue el de Medio Ambiente, el fenecido Orlando Jorge Mera, quien se enteró de la depredación de más de 5,000 árboles en las proximidades de la playa Los Corbanitos en Sábana Buey, provincia Peravia, mediante una de estas publicaciones.

Asimismo, en el espacio dedicado a expresar la posición del medio ante un determinado hecho noticioso o situación que afecte a la sociedad, se había tratado la depredación en las dunas de Baní y se había pedido revisar este hecho, en la publicación del 26 de enero de 2022.

En respuesta, Jorge Mera se comprometió a someter a la justicia a los implicados en este crimen ecológico.

En otra ocasión, en noviembre de 2020, el director del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre), Iván Hernández Guzmán, anunció que esta entidad realizaría ofertas en “viernes negro” con la finalidad de disminuir los precios de los productos agrícolas y ayudar a las familias de escasos recursos, motivado por la publicación del editorial del 6 de noviembre del año mencionado.

El texto, asegurando que en el campo está la llave de nuestra recuperación económica, decía: “Regalémosles, pues, a los más pobres, el privilegio del Viernes Negro con los productos del campo”.

Se ha visto pues que, desde las mayores violaciones de derechos humanos hasta aspectos que el ciudadano ha hecho común en su día a día aunque no deberían permitirse, como drenajes sin tapas o motoristas que se van en rojo en las intersecciones con semáforos, las páginas de este periódico centenario se han preocupado por retratar las realidades que sufre la ciudadanía.

También, como dijo Joseph Pulitzer, utiliza su “poder para moldear el futuro” de esta república y llamar la atención de quienes llevan sus riendas para la efectiva gestión del país.

Las plataformas digitales han facilitado que las denuncias sean tomadas en cuenta, pues allí los lectores confirman vivir las situaciones reflejadas en las noticias.

De igual forma, se distribuyen más rápido, porque al sentirse identificados, los lectores lo comparten; así como también aprovechan su presencia en redes sociales para realizar sus propias denuncias.

01

Editorial monotemático

El inicio de la pandemia por Covid-19 en marzo de 2020 hizo que por primera vez en su historia, el editorial del Listín Diario versara sobre una sola cosa: la pandemia y todo lo que traía consigo esta crisis sanitaria mundial.

Lo único que se le acerca a esta publicación continúa y sistemática, según el director Miguel Franjul, fueron los editoriales en defensa de la sentencia del Tribunal Constitucional Electoral en la que fueron publicados 84 editoriales seguidos.

Muchas de las propuestas hechas en esos textos de opinión fueron acogidas por las autoridades o aplaudidas por expertos; mientras que otros, en los que se hacían advertencias de situaciones futuras, se hicieron realidad.