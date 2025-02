Las mejores formas de expresar amor

“El amor es un requisito indispensable, pero no suficiente, en una relación, porque no lo puede conseguir ni garantizar todo”, señala Portillo, licenciada en Psicología y posgraduada en Terapia Sexual y de Pareja y en Psicoterapia Integradora Humanista, que ejerce como psicoterapeuta de adultos y parejas.

“Debemos tener un rol activo al vincularnos, pensando y valorando qué ofrecemos y qué queremos que nos ofrezcan en una relación, reflexionando bien sobre a quién queremos que camine a nuestro lado, y decidiendo irnos si no nos tratan bien, porque nuestra pareja va a ocupar un lugar muy importante en nuestra vida”, según destaca.

Portillo considera que la compatibilidad es muy importante en una relación y en ese sentido, cobran especial importancia los denominados ‘lenguajes del amor’, una serie de gestos que “son literalmente distintos idiomas mediantes los cuales expresamos nuestro afecto”, según explica.

“El buen amor implica sentirnos comprendidos por la otra persona. Cuando utilizamos un mismo idioma de gestos amorosos, nos entendemos mejor, pero si hablamos idiomas distintos, la comunicación no siempre es efectiva”, según Portillo.

“Conocer los distintos ‘lenguajes del amor’, a los cuales hizo referencia inicialmente el autor Gary Chapman, puede ser una herramienta útil para conocernos a nosotros mismos y también para reconocer los gestos de amor que nos ofrecen en nuestras relaciones”, puntualiza.

“El amor se presenta y expresa de muchas maneras, algunas más evidentes a nuestros ojos y otras no tanto”, señala Portillo.

Explica que las personas solemos demostrar nuestro amor de la misma forma en que nos gusta recibirlo, y aunque la mayoría de nosotr@s podemos comunicarnos de todas esta formas, tenemos algunos lenguajes predominantes.

“Conocer nuestro propio lenguaje y el de nuestr@ compañer@ nos permite compartir con nuestra pareja nuestra forma de dar y recibir amor de modo que esa persona pueda aprender a expresarse más habitualmente en nuestro idioma, por ejemplo siendo más detallista”, ejemplifica.

“Al entender cuál es el lenguaje del amor de nuestr@ compañer@ y aprender a identificar los gestos con los que se comunica, también podemos aprender a expresarnos en su idioma”, añade.

“Si sabemos lo que aprecia nuestra pareja, nos resulta más sencillo aportárselo. Si sabemos cómo se expresa, nos resultará más fácil ver el amor detrás de sus gestos y palabras, aunque sean distintos de los nuestros”, explica Portillo.

De esta manera, podremos evitar malestares que surgen de hablar distintos idiomas amorosos y que se reflejan en reproches como los siguientes: “me hace muchos regalos pero nunca me dice que me quiere”, “me dice que me quiere pero no es capaz de venir a verme cuando yo no puedo ir” o “hace muchas cosas por mí, pero apenas me toca”, apunta.

Esta psicóloga describe a continuación las cinco categorías de ‘lenguajes del amor’ enunciados por Chapman y ofrece algunas recomendaciones para utilizarlas de una manera que fortalezca el vínculo amoroso.

Afecto físico

“Aquí entra en juego todo lo que tenga que ver con el acercamiento, la piel y el contacto físico: besos, abrazos, caricias, tacto, sexo. La persona que muestra su amor de esta forma busca la conexión íntima con la pareja, tiene ganas de estar cerca de ella”, señala Portillo.

“Tomar a nuestra pareja de la mano al caminar, es una de las demostraciones más típicas de este tipo de afecto”, añade.

Pareja abrazada expresando una gran ternura. Foto Freepik.EFE

Palabras de afirmación

“La persona da mucha importancia a las palabras y expresa su amor verbalmente, mediante frases como `Te quiero´, `me gustas´, `me encanta pasar tiempo contigo´, `me gusta mucho esto de ti´ o `que ganas tengo de verte´, a través de mensajes instantáneos, audios, o compartiendo ‘memes’, entre otros medios", según explica esta psicóloga.

Portillo aconseja “hacerle cumplidos a nuestra pareja, expresarle lo mucho que apreciamos a esa persona y a nuestra relación con ella, y decirle lo que sentimos”.

Regalos

“Dejar noticias, preparar detalles, comprar la merienda, obsequiar chocolates, traer un recuerdo de un sitio que se haya visitado, regalar a nuestra pareja aquello que necesita o la ilusiona… La persona que ama de esta manera es especialmente cuidadosa con los pequeños gestos hacia el otro, suele fijarse en lo que satisface a su pareja y se esfuerza por ofrecérselo”, según la autora.

Esta especialista sugiere tener con nuestra pareja gestos como de afecto como “dejarle notas con un pequeño mensaje cariñoso, comprarle ese dulce que tanto le gusta y darle una sorpresa agradable, durante la vida cotidiana, y no solo en días especiales”.

Intercambio de regalos: una clásica demostración de afecto. Foto Freepik.EFE

Tiempo de calidad

“Esta forma de expresión afectiva consiste en buscar ratos para estar con la pareja, haciendo algo juntos o disfrutando de su compañía. Quienes aman de esta manera se esfuerzan por incluir en su agenda citas y espacios para compartirlos con su pareja, valoran los momentos compartidos aunque sean breves, y, por ejemplo, esperan a su pareja para cenar”, puntualiza.

“Dar paseos juntos, ir a comer a un sitio que les gusta a ambos y buscar ratos en los que charlar sobre la relación (dejando el teléfono móvil fuera de la ecuación), son algunas maneras sencillas de mimar el vínculo amoroso", según esta especialista.

Disfrutando juntos de la actividad culinaria. Foto: Becca Tapert.EFE

Actos de servicio

“Te he preparado el táper con comida para mañana”, “me acercaré a verte, ya que sé que estás cansada”, “realicé esta tarea para que tú puedas descansar estar tarde”, “yo me ocupo de eso…”, son frases propias de un lenguaje del amor basado en facilitarle la vida a la pareja y asegurarse de su bienestar. No se trata de complacencia, sino de gestos que se dedican con mucho gusto a la otra persona, señala Portillo.

“Cualquier gesto que facilite la vida a la pareja o represente un cuidado o servicio, como ir a buscarla a la estación de tren después del trabajo, ir a verla a su casa cuando está muy atareada estudiando o cocinar para ella cuando vuelve cansada a casa, será beneficios para la relación”, según concluye Rocío Gaia.