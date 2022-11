“El que no trabaja, que no coma”

Maruchi R. de Elmúdesi

Santo Domingo, RD

Esta frase de San Pablo siempre me ha llamado la atención. Él lo decía para que imitaran su ejemplo: “No vivimos entre ustedes sin trabajar, nadie nos dé de balde el pan que comimos, sino que trabajamos y nos cansamos día y noche, a fin de no ser carga para nadie. No es que no tuviesemos derecho para hacerlo, pero quisimos darle un ejemplo que imitar.... porque nos estamos enterando de que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada. A estos les recomendamos, por el Señor Jesucristo, que trabajen con tranquilidad para ganarse el pan”.

Las lecturas de este domingo tienen mucho que ver con lograr la justicia y la paz para el mundo, pero tenemos que esforzarnos por verlo en la realidad. El Salmo 97 nos lo canta igualmente: el Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Y es que para el Señor la justicia y la verdad son importantes. Así como la perseverancia, según lo expresa la lectura del Evangelio según San Lucas sobre el fin del mundo: “El momento está cerca. No vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y revoluciones, no tengan pánico. Porque eso tiene que venir primero, pero el final no vendrá en seguida”. Luego les dijo: “Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diversos países epidemias y hambre... Así tendrán ocasión de dar testimonio por mí, cuando los encarcelen por causa mía. No se preocupen, yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ningún adversario de ustedes. Y sus padres, parientes y hermanos y amigos les traicionaran, y matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa mia. Pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá; con su perseverancia salvarán sus almas”.