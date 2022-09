Tomar el mensaje sin importar el mensajero

Ezequiel Méndez

Santo Domingo, RD

Olvídate del mensajero y asume el mensaje, léelo de nuevo y entiéndelo poco a poco; si por alguna razón aparece una persona que no te simpatiza, ¿solo por esto dejarías ir el valor intrínseco del aprendizaje?, ¿serías tan ignorante de dejar ir algo tan grandioso por algo tan efímero como es el orgullo? De igual forma, ¿dejarías a un lado el aprendizaje solo porque quien lo dice es tan humano y lleno de defectos como cualquier mortal? Se trata de que avancemos y todos, desde el más humilde hasta el más docto, podemos tanto aprender como enseñar a los demás, desde el más inmoral hasta los grandes avatares, que quien sea nos deje algo que aprender sin apelar a sus defectos, no desvalorizar nada solo porque la persona no es precisamente el mejor de los ejemplos en este mundo.

Todos, sin excepciones, tenemos el potencial de transmitir mensajes y estos en lugar de depender de su emisor pueden ser tan valiosos por sí mismos sin necesidad de que su autor contamine su contenido, y si algo la vida me enseñó fue a abrir los brazos a cualquier mensaje sin necesidad de hacerlo depender de quien lo generó; esa pequeña capacidad es la que permite trascender e ir más allá de lo evidente.