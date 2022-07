Jesús les enseña a sus discípulos el Padrenuestro

Maruchi R. de Elmúdesi

Santo Domingo, RD

El evangelio de este domingo XVII del tiempo ordinario es el del Padrenuestro. Jesús les enseña a sus discípulos la oración a su Padre del cielo.

Todas las lecturas de este domingo tienen que ver con la necesidad que tenemos del Espíritu Santo, el cual nos deja Jesús en su partida.

La Carta de San Pablo a los Colosenses, que es una de las lecturas del día, es una carta maravillosa donde podemos ver cómo, con su muerte, Jesús nos ha borrado nuestras faltas y nos perdona.

El salmo también es precioso: “Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma... Y tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos”.

Debemos ser persistentes al pedir, buscar y llamar a la puerta del corazón de nuestro Padre del Cielo. Si lo haces, verás cosas maravillosas ocurrir en tu vida. ¡¡¡Amén!!!