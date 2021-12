Maruchi R. de Elmúdesi

Santo Domingo

Hoy último domingo del mes de diciembre estamos celebrando el día de la Sagrada Familia. Un modelo de familia que deberíamos de tratar de imitar. Fue la familia que el mismo Dios escogió para dentro de la cual naciera su Hijo muy Amado Jesús el Mesías el Señor.



Las lecturas son todas preciosas y hablan de lo maravilloso que es ser padre.

La primera lectura está tomada del Libro del Eclesiástico: “Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre la prole. El que honra a su padre expía sus pecados, el que respeta a su madre acumula tesoros, el que honra a su padre se alegrará de sus hijos y, cuando rece, será escuchado; el que respeta a su padre tendrá larga vida, al que honra a su madre el Señor lo escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo abandones mientras vivas; aunque chochee, ten indulgencia, no lo abochornes mientras vivas. La limosna del padre no se olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus pecados.”

El Salmo nos dice hoy: “Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos”.,,, Comerás del fruto del trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda, en medio de tu casa; tus hijos como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida.

Y qué decir de la Carta del apóstol San Pablo a los Colosenses 3, 12-21: “Como elegidos de Dios, santos y amados, vístanse de la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión. Sobrellévense mutuamente y perdónense, cuando alguno tenga quejas contra otro.



El Señor les ha perdonado: hagan ustedes lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en su corazón; a ella han sido convocados, en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. La Palabra de Cristo habite entre ustedes en toda su riqueza; enséñense unos a otros con toda sabiduría; corríjanse mutuamente. Canten a Dios, denle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y, todo lo que de palabra o de obra realicen, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de El. Mujeres vivan bajo la autoridad de sus maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres, y no sean ásperos con ellas.Hijos, obedezcan a sus padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que pierdan los ánimos.



“Señor, ayúdame a ser consciente de que la familia se construye con la colaboración de todos sus miembros; ayúdame a salvar la familia de todos los virus que la amenazan: el divorcio, la infidelidad, la mentalidad hedonista y el individualismo egoísta.” ¡Amén!