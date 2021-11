¡Mujer... de excelso origen divino!

Lesbia Gómez Suero

Santo Domingo, RD

En el Principio, cuando el No tiempo era conocido, se emancipó en un Primer Adam. Andrógino, dando inicio al Génesis, la Gran Epopeya en la creación. Contentivo de los dos aspectos primarios. Femenino y masculino. En ese Adam estaba incubada y gestada la simiente cocreadora de vida: la Mujer. “Vio Dios que Adán estaba solo, depresivo, sin interés, apático. Y de su costilla, dio vida a la mujer, facultando a la misma de grandes atributos, pero el más particular, hacerla cocreadora y dar impulso generador y generacional; de vida.

Sin embargo, a través del tiempo, una cultura machista se ha empoderado, menoscabando y anulando los particulares dones ofrendados a la mujer, queriendo relegarla a un segundo plano. Pudiendo con ello reflejar una patología de complejos, ante la envergadura de la mujer en esta gloriosa égida de monumental vida. La mujer tiene el sexto sentido desarrollado. El poder de la ubicuidad, para estar velando al hijo, servidora en el hogar y amante y fiel compañera. Cuidadosa de las virtudes, las expresa en su abnegado apostolado en el hogar y trabajo. Laboriosa y responsable como el que más. Es el alter ego de amor en todo lo que desempeña. Pero su más emblemática labor es dar vida, en su milagroso claustro uterino, expresado magistralmente, cuando asume también, amar y cuidar al hijo no de su vientre. Mujer, vales mucho. No permitas el maltrato. No anules tu dignidad. Eres, excepcionalmente, humano- divina. Tú, mujer, eres el aspecto más sensible, tierno y divino, de Divina Madre. En ti, se conjuga el amor en la plenitud del verbo amar.