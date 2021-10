Maruchi R. de Elmúdesi

Santo Domingo, RD

La lectura del Evangelio del domingo es sumamente importante. Especialmente en estos días en que a las personas “cristianas”, parece que se les ha olvidado. San Marcos, nos dice que a Jesús se le acercaron unos fariseos para ponerlo a prueba: ”¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó: “¿Qué les ha mandado Moisés? “Contestaron: “Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de repudio”. Jesús les dijo: “Por su terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación Dios “los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne.” De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre”. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: “Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y se ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio.”

Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y le dijo: “Dejen que los niños se acerquen a mí: No se lo impidan; de los que son como ellos es el Reino de Dios. Les aseguro que el que no acepte el Reino de Dios como un niño, no entrará en él.”

Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos.

Este Evangelio siempre me marca. Yo siempre he sido muy rígida en estos principios y a veces mis hijos me lo dicen. Y es que hoy en día las personas continúan siendo tercos. No quieren entender el Mensaje de Jesús en este tema. Y vemos como se ha vuelto nuestra sociedad. Ya no se respeta a nadie, y qué decir de los niños. Todos los días vemos las noticias de lo que hacen con los niños. Muchos padres los abandonan con personas que no saben cómo los van a tratar. Los dejan ir siendo pequeños a la calle a comprar en los colmadones, por ellos quedarse cómodos en sus casas, y desatendiéndolos. Pienso que este Evangelio nos debe hacer reflexionar en qué estamos haciendo en nuestros hogares, primero con nuestros esposos-as. Los dejamos solos en las casas para nosotras ir a jugar al Bingo, o a cualquier otra actividad. Yo cumplí 56 años de casada con mi esposo y nunca salí sola abandonándolo a él en la casa para yo ir a andar. Nos sirvió mucho el MFC (Movimiento Familiar Cristiano). A veces nuestros hijos nos lo decían. Yo siempre les decía: Uds. llegará el día en que nos dejarán y se casarán y yo me quedaré con su papá y seremos los dos una sola carne. No lo abandonaré ni él nunca me abandonó. Los amigos nos decían Carluchi ( Carlos y Maruchi) porque íbamos siempre juntos a todas partes. Hoy en día me he quedado sola porque él marchó a la Casa del Padre y lloro cada vez que pienso en él. Me hace demasiada falta. Solamente mi fe me ayuda. Y mis hijos que periódicamente me hacen compañía. Y mis nietos que ya son 15, y quieren mucho a su abuela. Oro siempre por los matrimonios para permanezcan unidos en el amor. Especialmente por mis hijos y nietos, yernos y nueras, que pasan a ser mis hijos. ¡Amén!